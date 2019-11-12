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Erdoğan imzaladı! Barış Saylak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı (Barış Saylak kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 10:13 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde CHP'den belediye başkan adayı iken partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen ve AK Parti'nin adayı olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Saylak'ın yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi çok konuşulmuştu.

Erdoğan imzaladı! Barış Saylak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı (Barış Saylak kimdir?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

BARIŞ SAYLAK ATANDI!

Karar ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alınırken, yerine AK Parti’den Milas Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen ve aldığı oy oranıyla dikkat çeken Barış Saylak atandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Muğla'nın Milas ilçesinde CHP'den belediye başkan adayı iken partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen ve AK Parti'nin adayı olan Barış Saylak’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin videosu çok konuşulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde heyecanı ile dikkat çeken Saylak'ın "Baş tacısınız, Reis'im elinizi öpmeye gelmek istiyorum" sözüne, Erdoğan, 'annenin babanın elini öp' cevabını vermişti. Saylak, anne babasının vefat ettiklerini belirterek AK Parti grup toplantısına katılmak istediğini söylemişti. Telefonu kapatırken Saylak'ın 'Büyüksün Reis'im, büyük" seslenişineErdoğan, 'Allah'tan başka büyük yok' şeklinde cevap vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

BARIŞ SAYLAK KİMDİR?

Barış Saylak, 1967 yılında Milas’ın Meşelik köyünde doğdu. İlkokulu Meşelik köyünde, Ortaokul ve liseyi Milas’ta okudu. 1984 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Veterinerlik fakültesinden 1989 yılında mezun olan Saylak; 26 Şubat 1990 tarihinden, istifa ettiğim 20 Ekim 2013 tarihine kadar Milas Belediyesinde Veteriner Hekimlik görevimle birlikte 2 yıl Başkan yardımcılığı, 14 yıl encümen üyeliği, 3 yıl nikah memurluğu yaptı.

1 Nisan 2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Mezbaha Tesislerinde sorumlu yönetici olarak görev yapan Saylak, 12 Kasım 2018’ de Ak Parti Belediye Başkan adaylığı için yapmış olduğu görevinden istifa etti. Saylak, öğretmen Aysel Saylak ile evlidir.

Barış Saylak, 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Muğla Milas Belediye Başkan Adayı oldu.

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