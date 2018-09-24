Erdoğan'ın ABD'deki programında dikkat çeken anlar

California'daki Glendale İslam Merkezi Başkanı Serag,"Çok mutluyum, bu benim için bir rüyadan daha fazla bir şey. Bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum." dedi.

"HİÇBİR LİDERİ SEVMEDİĞİM KADAR ERDOĞAN'I SEVDİM"



Serag, "78 yaşındayım ve hayatım boyunca hiçbir lideri sevmediğim kadar Erdoğan'ı sevdim. İmkanım olsa bütün isteğimle hayatımdan alıp onun güvenliği ve selameti için verirdim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlığa hizmet konusunda sorumlu davrandığını kaydeden Serag, "Kendisine 3 sayfalık bir mektup verdim ve tüm ümmetin arkasında olduğunu anlattım." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

