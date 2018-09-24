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Erdoğan'ın ABD'deki programında dikkat çeken anlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2018 08:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Program sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek kendisiyle bir süre görüşen Filistinli Ebubekir Serag ortada, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın ABD'deki programında dikkat çeken anlar

California'daki Glendale İslam Merkezi Başkanı Serag,"Çok mutluyum, bu benim için bir rüyadan daha fazla bir şey. Bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum." dedi.

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"HİÇBİR LİDERİ SEVMEDİĞİM KADAR ERDOĞAN'I SEVDİM"

Serag, "78 yaşındayım ve hayatım boyunca hiçbir lideri sevmediğim kadar Erdoğan'ı sevdim. İmkanım olsa bütün isteğimle hayatımdan alıp onun güvenliği ve selameti için verirdim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlığa hizmet konusunda sorumlu davrandığını kaydeden Serag, "Kendisine 3 sayfalık bir mektup verdim ve tüm ümmetin arkasında olduğunu anlattım." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ABD ebubekir serag

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
türk vatandaşı olup askari ücrete tuvalet kağıdının 40 tl olduğu bir ülkede yaşayınca aynk şeyleri söyler mi acaba.
Serag dayı sen adam görmemişsin gel bir de bay Kemali gör bütün CHP HDP arkasında
amca yalakaligin dibine vurmus...
seviliyorsun
dünyalıklara tamah eden zihniyetler Allah katında her zaman kaybenlerden olacaktır
bende hayatımda hiç kimseden bu kadar
HEP ABD YÜZÜNDEN BU DÖVİZİN ÇIKMASI CANIMMM...
Buda bopcu demekki zaten filistinliler adam olsa kendi toprahini para ile satmazdi simdi bizim basimizdakiler para ile ulkeyi peskes cekip 500 milyon dolarlik ucaklara biniyeahh
evlat olsa sevilmez
Mazluma yunus, zalime yavuzuz
O 2007 DE AÇILAN DEFTER KAPANDI, TÜRKİYENİN MANEVİ SORUMLULUĞU EN AĞIR GÖREVDİ...2012 DE TÜRKİYE HALLAÇ PAMUĞUNA DÖNECKTİ SUNNİ Şİİ SAVAŞINDA, TÜRKİYEDEN 12 MİLYON VATANDAŞ ÖBÜR TARAFA GİDECEKTİ....DURUN BAKALIM BUNDAN SONRA NE OLACAK HEP BERAĞBER İZLEMEDEYİZ.NOKTA.İMZA OZAYDİN65
O KADAR ÇOK SEVDİYSEN SİZE VERELİM
yalaka
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