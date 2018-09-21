Erdoğan'ın ABD programının detayları belli oldu! Trump'la görüşecek mi?

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 23-27 Eylül 2018 tarihlerinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. New York’ta gerçekleştirilecek BM 73. Genel Kurulu üst düzey görüşmelerinin öncesinde Cumhurbaşkanımız, 24 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacaklardır. Cumhurbaşkanımız, ‘Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar’ temasını taşıyacak 73. Genel Kurul’un ilk günü olan 25 Eylül Salı günü Genel Kurul’a hitap edeceklerdir. Ayrıca aynı gün, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine katılacaklardır. New York’ta bulunacakları sürede Cumhurbaşkanımızın, BM Genel Sekreteri’nin yanısıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir. Ziyaretleri vesilesiyle ABD’li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle biraraya gelecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirmeleri de planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”