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Erdoğan'ın ABD programının detayları belli oldu! Trump'la görüşecek mi?

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 15:34 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu’na katılmak üzere, 23-27 Eylül 2018 tarihlerinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan’ın Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacağı ve burada, Genel Kurul’a hitap edeceği açıklandı.

Erdoğan'ın ABD programının detayları belli oldu! Trump'la görüşecek mi?

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 23-27 Eylül 2018 tarihlerinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. New York’ta gerçekleştirilecek BM 73. Genel Kurulu üst düzey görüşmelerinin öncesinde Cumhurbaşkanımız, 24 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacaklardır. Cumhurbaşkanımız, ‘Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar’ temasını taşıyacak 73. Genel Kurul’un ilk günü olan 25 Eylül Salı günü Genel Kurul’a hitap edeceklerdir. Ayrıca aynı gün, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine katılacaklardır. New York’ta bulunacakları sürede Cumhurbaşkanımızın, BM Genel Sekreteri’nin yanısıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir. Ziyaretleri vesilesiyle ABD’li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle biraraya gelecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirmeleri de planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ERDOĞAN TRUMP'LA GÖRÜŞECEK Mİ?

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley, New York'ta BM Genel Kurul toplantıları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşebileceklerini açıkladı.

Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi beklenmiyor. Ancak 25 Eylül akşamı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in vereceği yemekte bir araya gelme ihtimalinden söz ediliyor.

ABD Dışişleri kaynakları, Türkiye'de tutuklu bulunan NASA çalışanı Serkan Gölge'nin cezası konusunda ilerleme sağlandığını bunun sonucu olarak Trump-Erdoğan görüşmesinin gündeme gelebileceğini belirtiyorlar.

Eylül başındaki Kırgızistan ziyareti dönüşü önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Trump'tan ile görüşme konusunda talep gelmediğini, kendisinin de özel bir talepte bulunmayacağını açıklamıştı.

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Trump erdoğan BMGK New York ziyaret görüşme birleşmiş milletler genel kurulu

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Noldu ısınma turlarımı.Hani amerikaya ret çekmiştin
Papazda gidiyor anlaşılan
görüsürse hic sasirmam,yandas medya aninda hizli bir u dönüsü yapar ve göklere cikarir,bu millete ne versen yer...
Rahip birakilacak bence.
Reis neyapar eder Trumpı yalar....başka çaresi yok ben ettim siz etmeyin demekten başka çaresi yok tornistan dönüş:)
turp Bizden papaz isteyecek bizimki yalamayacak tabikide yalamasın tükürdüğünü dolar yine çıkacak 6,80 ler ama sonra düşecek 6,20 de sabit çakılacak.
Çağırmıştır trump!!!
Danışıklı döğüş bunların kavgaları twitler neden kesildi sanıyorsunuz!!!!!!!!!!!!!!!
mehterciler ne diyorsunuz???
Rahip in sözü verilmiş belli
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