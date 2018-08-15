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Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:14 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, "Amerikan ürünlerinin ticari reklamı konularında medya yayın kuruluşlarımızın daha hassas davranmasının ülkemiz ve milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda iyi olacağı kanaatindeyim." dedi.

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

ABD'nin Türkiye ekonomisine yönelik yaptırım kararları üzerine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yastık altındaki dolarların bozdurulması ve ABD'nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı yaparken, bir hassasiyet çağrısı da RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan geldi.

'TELEVİZYONLAR HASSASİYET GÖSTERMELİ'

Türkiye'de televizyonlarda yayımlanan film ve dizilerin büyük bölümünün ABD menşeli olması ve ticari iletişimde Amerikan ürünlerinin reklamının yapılmasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, televizyonların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin film endüstrisi üzerinden kendi kültürünü yaydığına işaret eden Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devletimizin politikaları ve içinde bulunduğumuz konsept itibarıyla Amerikan emperyalizmi, kültürünün yayılmacılığı ve Amerikan ürünlerinin ticari reklamı konularında medya yayın kuruluşlarımızın daha hassas davranmasının, ülkemiz ve milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda iyi olacağı kanaatindeyim."

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