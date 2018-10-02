Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden '136 kişilik liste' iddiası

DW Türkçe'ye konuşan Alman hükümet kaynakları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında kendilerine Gülen yapılanması mensubu 136 kişi ile ilgili hukuki işlem yapılması talebini içeren bir liste verilmediğini açıkladı.

Erdoğan, Almanya ziyaretinin sonunda kendisine eşlik eden Türk gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, gazeteler Alman hükümetine hukuki işlem yapılması için "136 kişilik bir FETÖ listesi iletildiğini” yazmıştı.

Haberlerde Erdoğan'ın, "İsimlerin tamamını bilmiyorum ama külliyetli bir liste” ifadelerine ve Almanya'nın bu konuda "duyarlı davranması” yönündeki beklentisine yer verilmişti.

Ancak Alman hükümet kaynakları Türk tarafının kendilerine herhangi bir liste iletmediğini söyledi.

"LİSTE İLETİLMEDİ"

"Böyle bir liste bizde yok” diyen Alman yetkililer, ne Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ne de ziyareti sırasında, Gülen yapılanması mensupları hakkında hukuki işlem yapılması ya da iadesi talebini içeren "136 kişilik bir liste” verildiğini aktardı.

Erdoğan'ın yanlış ya da eksik bilgilendirildiği kanaatini taşıyan Alman hükümet yetkilileri, ziyaretin planlaması ve icrasında da büyük sıkıntılar yaşandığına, Türk tarafındaki iletişim kopukluğunun ciddi boyutlarda olduğuna işaret etti.