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Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden '136 kişilik liste' iddiası

02.10.2018 10:48 | Son Güncelleme

Alman hükümet kaynakları, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında Alman yetkililere, iadesi talep edilen ve içinde 136 kişinin ismi bulunduğu belirtilen bir liste verilmediğini söyledi.

Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden '136 kişilik liste' iddiası

DW Türkçe'ye konuşan Alman hükümet kaynakları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında kendilerine Gülen yapılanması mensubu 136 kişi ile ilgili hukuki işlem yapılması talebini içeren bir liste verilmediğini açıkladı.

Erdoğan, Almanya ziyaretinin sonunda kendisine eşlik eden Türk gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, gazeteler Alman hükümetine hukuki işlem yapılması için "136 kişilik bir FETÖ listesi iletildiğini” yazmıştı.

Haberlerde Erdoğan'ın, "İsimlerin tamamını bilmiyorum ama külliyetli bir liste” ifadelerine ve Almanya'nın bu konuda "duyarlı davranması” yönündeki beklentisine yer verilmişti.

Ancak Alman hükümet kaynakları Türk tarafının kendilerine herhangi bir liste iletmediğini söyledi.

"LİSTE İLETİLMEDİ"

"Böyle bir liste bizde yok” diyen Alman yetkililer, ne Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ne de ziyareti sırasında, Gülen yapılanması mensupları hakkında hukuki işlem yapılması ya da iadesi talebini içeren "136 kişilik bir liste” verildiğini aktardı.

Erdoğan'ın yanlış ya da eksik bilgilendirildiği kanaatini taşıyan Alman hükümet yetkilileri, ziyaretin planlaması ve icrasında da büyük sıkıntılar yaşandığına, Türk tarafındaki iletişim kopukluğunun ciddi boyutlarda olduğuna işaret etti.

Yeni hükümet sisteminin devletin kurumsal işleyişinde yol açtığı belirsizlik ve karışıklığın Erdoğan'ın Almanya ziyaretine de yansıdığını söyleyen Alman kaynaklar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz ettiği listenin de bu karışıklıktan kaynaklanan yanlış veya eksik bir bilgilendirmeye dayandığını düşünmekteyiz” görüşünü aktardı.

CAN DÜNDAR TARTIŞMASI

Türk tarafının geçtiğimiz hafta Pazartesi günü gazeteci Can Dündar'ın tutuklanarak iade edilmesi yönünde bir talep ilettiğini ancak bunun tek başına Dündar ile ilgili bir talep olduğuna dikkat çeken Alman yetkililer, Dündar'ın tutuklanarak iade edilmesinin zaten söz konusu olmadığını kaydetti.

Alman hükümetinin Dündar'ı bir gazeteci ve hakkındaki suçlamaları da "siyasi” olarak değerlendirdiğine vurgu yapan Alman yetkililer, herhangi bir işlem yapılmayacağını, Türk tarafının da bu talebine olumlu yanıt alamayacağını da gayet iyi bildiğine işaret etti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ben diyorumda burdan asıp kesiyor verin verin diye de. yurtdışından hiç bir fetöcü resmi kanalla istenmiyor. amerikada böyle bir beyan yazmıştı. fetullah gülen resmi olarak bizden istenmedi diye. ama bizim koyunlara hala anlatamıyorsun
sen söyle sen oyna elduvaan
Bir basın kuruluşunun ilk önce ülke çıkarlarına göre haraket etmesi gerekir. Siz evde yatak odanızda ne yaptığınızı merak edip sorana bile cinayet sebebi olacak kadar kötü bir durumken, bunları ifşa etmek isteyen yapı/lar ise asla bir ülkenin medyası olamaz !! Sadece kendi kurumunu düşünerek haber yapmak veya yaymak hainlik doğurur. Kimseyi kastetmiyorum. Bu bir tasvir-i erkân şeklidir. Anlayanlara !
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