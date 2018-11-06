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Erdoğan'ın anlattığı hikaye salonu kahkahaya boğdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile geçirdiği trafik kazasını anlattı.

AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemşerisi olan eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la ambulans hikayesini anlattı.

''SERUMU GARİP OSMAN TUTTU"

Arkadaşlarıyla beraber Bolu'da seçim çalışmasında trafik kazası geçirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu garibim Osman'ın eline serum verildi. O serumu tutuyor. Bizde minibüsün içinde yatıyoruz. Bu da yetmedi. Geldik hastaneye, hastaneye soruyor 'Sigortalı mısın emekli misim?' Ya yatıyoruz komadayız daha bu soru mu sorulur. İşte Bay Kemal'in genel müdürlüğü buydu. Biz damdan düştük Bay Kemal. Ama şimdi sağlıkta kimse, kapıdan çevrilemez." diye konuştu.

SALONDAN KAHKAHA SESLERİ YÜKSELDİ

Erdoğan'ın Osman Aşkın Bak dahil sözleri salondaki partilileri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ak parti Osman Aşkın Bak

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hikaye ve massallarla ülke yönetılmez
Nedense bilmiyorum amam ne zaman seçim olsa bay kemalin ssk da olduğu zamanlar hep ön plana çıkıyor
3 aylık sigorta borcum olduğu için sigorta onay vrmiyor nasıl olucak..nasıl geri çevrilmiyor.. insanları borçlandırdınız..zorunlu sigortalılık diye..
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