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Erdoğan'ın avukatı duyurdu! Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi

11.05.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz mart ayında TBMM'deki grup toplantılarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle 30 bin TL tazminata mahkum edildi. Açıklamayı, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptı.

Erdoğan'ın avukatı duyurdu! Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde TBMM'deki grup toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen manevi tazminat davasında, Kemal Kılıçdaroğlu 23.03.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmaları nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi" dedi. (DHA)

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Tazminat Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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