HABER

Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Fenerbahçe için şok sözler: FETÖ faşistlerinin...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 13:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin Akhisarspor karşısında aldığı mağlubiyet sonrası Twitter hesabından gündem yaratacak bir paylaşımda bulundu. Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimine oldukça sert bir eleştiri geldi.

Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Fenerbahçe için şok sözler: FETÖ faşistlerinin...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe’nin pazar akşamı Akhisarspor karşısında aldığı 3-0’lık mağlubiyetten sonra düşme potasına girmesinin ardından, “FETÖ faşistlerinin FB’ye yapamadığı bu beceriksiz yönetimle gerçekleşiyor” yorumunda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından Spor Toto Süper Lig’deki puan durumunu paylaşan Uçum, şunları söyledi:

“Düşme hattı için haftanın en önemli maçı! Akhisar FB’yi ezdi. Lig tarihinde böyle bir durum yaşandı mı, camianın takdirine. Fetö faşistlerinin FB’ye yapamadığı bu beceriksiz yönetimle gerçekleşiyor. Bu mesaj FB’yi çok seven tutkulu bir taraftara aittir. Lütfen başka türlü yorumlamayın.”

mehmet-ucum

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 15. Haftasında Akhisar karşısında 3-0’lık mağlubiyet almıştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında stadı terk eden Başkan Ali Koç, daha sonrasında da kötü futbol ve sonuçtan dolayı kafilenin kara yolu ile İstanbul'a dönmesine karar vermişti.

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntülerMeğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler
Bozkurt Güvenç hayatını kaybettiBozkurt Güvenç hayatını kaybetti
Yalova'da genç çiftçilere büyükbaş dağıtımı yapıldıYalova'da genç çiftçilere büyükbaş dağıtımı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan mehmet uçum Fenerbahçe mehmet uçum twitter Ali Koç akhisarspor

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Okuyucu Yorumları 55 yorum
Siyasetçiler Fenerbahçeden uzak durun bu bizim sorunumuz sizi zerre kadar ilgilendirmez..
@ali_dkbs_1975 sanane lan o da bir taraftar
Adam Fenerbahçeyi Çok Seven Bir taraftar olarak Paylaşıyorum demiş Hemen Niye Erdoğanın Danışmanı olmasını Öne Çıkarıyorsunuz Sokaktaki Herhangi bir Vatandaşta Bir Fenerbahçeli olarak aynı yorumu Yapabilir Ki bende Yönetmin Çok Beceriksiz Olduğunu düşünüyorum Yazık oluyor Böyle bir Klübe diyorum.
her şeye karışma hali...... fb küme de düşebilir hayalı olduktan sonra.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu ormanlarında "beyaz örtü"nün görsel şöleni

Kastamonu ormanlarında "beyaz örtü"nün görsel şöleni

Türkiye'de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

Türkiye'de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

Komşu kızına cinsel taciz: Birlikte uçuşa geçelim

Komşu kızına cinsel taciz: Birlikte uçuşa geçelim

Polisten polise rüşvet operasyonu! Milyonluk operasyon kameralara böyle yansıdı

Polisten polise rüşvet operasyonu!

Bursa'da korkunç olay! 50 yıllık eşini boğazını keserek öldürdü

50 yıllık eşini boğazını keserek öldürdü

Takvim Hepsiburada'yı 'Sarı Yelek'lerde indirimle suçladı! Satış sitesinden yanıt gecikmedi...

Gazetenin Türkiye'yi sarsan 'Sarı Yelek' iddiasına flaş yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.