Erdoğan'ın başörtüsü teklifine CHP'den jet yanıt! 'Anayasayı her gün çiğniyor'

CHP'nin önemli isimlerinden Özgür Özel, Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt vererek 'Meclis'e sunduğumuz kanun teklifi AK Parti'de rahatsızlık yarattı.' dedi. Özgür Özel ayrıca anayasanın çiğnendiğini ifade etti.
İşte Özgür Özel'in açıklamaları:
'Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!'