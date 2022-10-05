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Erdoğan'ın başörtüsü teklifine CHP'den jet yanıt! 'Anayasayı her gün çiğniyor'

05.10.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında yeni anayasa çalışmalarına başladıklarını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun teklifinde samimi olmadığını dile getiren Erdoğan, '5735 sayılı Anayasa değişikliği teklifini, kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde, aksi yönde düzenleme yapılamayacağı kaydıyla yeniden çıkartalım' ifadesini kullandı. CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt geldi.

Erdoğan'ın başörtüsü teklifine CHP'den jet yanıt! 'Anayasayı her gün çiğniyor'

CHP'nin önemli isimlerinden Özgür Özel, Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt vererek 'Meclis'e sunduğumuz kanun teklifi AK Parti'de rahatsızlık yarattı.' dedi. Özgür Özel ayrıca anayasanın çiğnendiğini ifade etti.

CHP'DEN ERDOĞAN'A İLK YANIT! 'ANAYASAYI ÇİĞNEYEN ANLAYIŞ...'

İşte Özgür Özel'in açıklamaları:

'Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!'

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Anahtar Kelimeler:
CHP başörtüsü

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