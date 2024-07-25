Erdoğan'ın 'belediye borçları tahsil edilecek' açıklamasına Özel'den yanıt! "En borçlu belediyeler AK Parti'den devraldıklarımız"

Özel "Balıkesir Halk Buluşması"nda vatandaşla buluştu. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Öyle 25 kuruşa simit yok" ifadelerine yanıt verdi.

"BELEDİYELER HİZMET ETMEK İSTİYOR"

"Hazımsızlık şu; belediyeler hizmet etmek istiyor, işte Ahmet... Bu kadar borca rağmen içi içine sığmıyor. Para bulmaya, kaynak bulmaya çalışıyoruz. Dünyanın öbür ucundan kaynak buluyoruz, fon buluyoruz ama imza atmıyorlar. Niye? Hizmet ederiz de millet CHP'nin geldiğinde ne iyi işler yaptığını görmesin diye! Kentsel dönüşüme para buluyoruz, imza atmıyor. Deprem olacak, insanlar ölecek, orada bile siyaset yapıyorlar.

"AK PARTİ'DEN YENİ DEVRALDIĞIMIZ BELEDİYELER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Özel, şunları kaydetti:

Öyle belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Millet arkamızda. Bunu millet görüyor, sana bunun hesabını ilk sandıkta soracak. Bakın Türkiye'de SGK'ya belediyelerin toplam borcu 14 milyar 699 lira. En borçlu belediyeler AK Parti'den yeni devraldığımız belediyeler. En borçlusu Bursa Büyükşehir, sonra Sakarya, sonra Ordu, sonra Balıkesir, sonra Denizli. Bakın en borçlu 5 belediye, 5'i de AK Parti'den aldığımız belediyeler. Şimdi kendi ödemedikleri parayı bizden kesmeye kalkıyorlar. Bu sayede çöpler toplanamasın istiyorlar. İstiyor ki toplu taşıma aksasın. Şunu söyleyelim, köpürsen de neye başvurursan başvur bir yolunu bulacağız bu hizmeti yapacağız, milletin gönlünü fethedeceğiz ve o iktidarı senin elinden alacağız!

"CANLARIMIZI KATLİAMDAN KURTARDI"

Köpekler ile ilgili yasal düzenlemeye değinen Özel, "CHP'nin bütün milletvekilleriyle ayrı ayrı gurur duyabilirsiniz. Onlar olmasaydı bütün sakat köpekler ya da bütün barınağa toplanıp 1 ayda sahiplendirilememiş köpekler çamaşır suyuyla zehirlenerek 6 saat içinde acı acı sesler ile katledileceklerdi. Grubumuz direndi, mücadele etti ve canlarımızı katliamdan kurtardı. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Ancak tehlike geçmiş değil" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Şimdi diyor ki 'Köpekleri toplayacağız, kısırlaştıracağız, sahiplendireceğiz. Belediyelere, bunları yapmayanlara ağır cezalar koyuyor. Ve zımnen diyor ki 'Bu işi çöz. Ya çöz ya da cezayı alırsın.' Bunun yolu belediyelere bu konuda kaynak yaratmaktır. Bütün yükü belediye başkanlarına atıp cezayla tehdit ediyorlar. Bu katliamın önünü açacak sakat bir düzenlemedir. Bu noktada bir kez daha bütün hayvanseverleri AK Parti'nin oyununa karşı uyanık olmaya ve mücadeleye devam etmeye davet ediyorum."