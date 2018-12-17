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Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 19:57 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt vermeyeceğini söyledi.

Erdoğan, “Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni.” ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Portakal'ın açıklamaları şöyle:

"Şunu merak edebilirsiniz; acaba ne diyecek Fatih? Veya acaba kendisiyle ilgili söyleneceklere cevap vermeyi düşünüyor mu? Hayır kesinlikle. Eğer öyle bir şey duymak için ekran başına oturduysanız; ne bugün duyarsınız ne de yarın duyacaksınız.

Sadece ve sadece biz burada Türkiye'nin gerçek haberlerini paylaşıyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıları anlatan ve yetkililerin önlem alabilmesi için harekete geçmelerini sağlayabilecek haberleri paylaşıyoruz sizinle. Gerçek haberleri paylaşıyoruz. Çünkü gerçekten büyük sorunlarımız var.

İçeride büyük sorunlarımız var. Hemen sınırın dibinde sorunlarımız var. Bütünlük oluşturmak, sağ duyu ile yaklaşmak, milli birlikten bahsetmek gereken bu günlerde biz Türkiye'nin hem içindeki hem ekonomindeki sıkıntıları sizinle paylaşmak istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Fox TV fatih portakal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 233 yorum
PORTAKAL bu halk seninle
bu millet patlatır enseni derken portakalı hedef gösterip amacın ne?
Tamam anladık.bayagi duzelmë var.
Bakalım insanları boyle zorbalıkla susturarak nereye kadar gideceksiniz. Allah büyük.
@s.hazir Faih Portakal düzgün bir insan seviyesini aşağı çekmez
@s.hazir şeref yoksunu .
senin ve senin gibi sığ düşüncede olan canlılar anlamaz bunu adam cevap verdi zaten yaptığı haber bülteni ile illa onun bunun gibi sataşıp bi mümine yakışmayacak şekilde lakapmı takması lazım reytingler ortada halkın sesini susturamayacaksınız.
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