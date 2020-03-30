Erdoğan'ın çağrısı sonrası 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek yağıyor!

Kabinenin 25. toplantısının ardından basın açıklaması yapan Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını, bu konuda da devletin öncülük etmesi için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattıklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası liderler, işadamları başta olmak üzere bir çok kişiden destek gelmeye başladı. İşte o desteklerden bazıları:

TOBB'DAN 10 MİLYON LİRA DESTEK

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kampanyaya 10 milyon lira destek vereceklerini duyurdu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, Türk bayrağı sembolünü paylaştığı mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP 5 MAAŞINI BAĞIŞLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Şentop, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.