Erdoğan'ın çağrısı sonrası 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek yağıyor!

Kabinenin 25. toplantısının ardından basın açıklaması yapan Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını, bu konuda da devletin öncülük etmesi için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattıklarını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası liderler, işadamları başta olmak üzere bir çok kişiden destek gelmeye başladı. İşte o desteklerden bazıları:
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kampanyaya 10 milyon lira destek vereceklerini duyurdu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.
Hisarcıklıoğlu, Türk bayrağı sembolünü paylaştığı mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.
Şentop, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.
İçinden geçilen zor günlerin birlik ve dayanışma içinde aşılacağını belirten Şentop, şunları kaydetti:
"Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız inşallah. Biz birlikte Türkiye’yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı ve öncülük ettiği milli dayanışma kampanyası birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah."
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’Biz Bize Yeteriz’ diyerek başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ hakikaten takdir ve tebriğe layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. ’Biz Bize Yeteriz’ diyerek başlattığı ’Milli Dayanışma Kampanyası’ hakikaten takdir ve tebriğe layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.
Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye’yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. Kovid-19’a asla teslim olmayacağız” ifadelerine yer verdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 maaşını bağışlayarak destek oldu.
Kurtulmuş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.
Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 aylık maaşımla destek veriyorum. Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür." ifadelerini kullandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi.
Saraç, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin "BizBizeYeterizTürkiyem" etiketini kullanarak, paylaşımda bulundu.
Kampanyaya kendisi ve ve bütün YÖK üyelerinin birer aylık maaşlarını bağışlayarak katıldıklarını bildiren Saraç, "Üniversitelerimizin değerli rektörlerini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.