Dünkü sözler sonrası İmamoğlu ile yeni polemik patlak verdi: "Ula o da milletin malı! Lafa bakar mısınız?"

İBB başkan adayları mega kentteki ulaşım sorununa çözüm adımı olarak sık sık metro vaatlerini dillendiriyor. Meydanlarda Murat Kurum'a destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İmamoğlu yönetimi diğer konuların yanı sıra metro yapımında da başarısız bularak eleştiriyor. Erdoğan'ın dünkü "Malınıza sahip çıkın" çıkışı üzerine yeni bir tartışma filizlendi.

ERDOĞAN: MALINIZA SAHİP ÇIKIN YOKSA O SAHİPLENİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattının açılışına canlı bağlantıyla katılmıştı. Erdoğan'ın konuşmasında Murat Kurum'a seslenip İmamoğlu'na gönderme yaparak söylediği şu sözler dikkat çekti:

“O buna da sahip çıkar. Bunu onun sahiplenmemesi için millete iyi anlatmak lazım. Murat sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar.”

İMAMOĞLU: "LAN METRO MİLLETİN MALI! LAFA BAKAR MISINIZ"

Erdoğan'ın sözleri gündemde hızla geniş yankı uyandırırken İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. İBB Başkanı da bugün Olimpik Kent İstanbul İçin 10 Büyük Proje toplantısında konuştu, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın söz konuşu çıkışının anımsatılması üzerine İmamoğlu'nun yanıtı şöyle oldu:

“Cümlenin kötülüğüne bakar mısınız? Kimin malı? İşte kafa bu. Ne demek istiyor biliyor musunuz: ‘Benim malım, partinin malı.’ Biz ne diyoruz, lan milletin malı. Metro da milletin malı. Bizim metro da, onların metrosu da… Lafa bakar mısınız? Ee, bir bu kalmıştı. Herhalde seçimden sonra ‘U’ yazan metrolara güvenlik şefi olarak atar sayın Kurum’u, ne diyeyim?”

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