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Erdoğan’ın cuma günü müjdesi ne olabilir? İşte Erdoğan’ın cuma müjdesi tahminleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 13:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü bir müjde vereceğini duyurmasının ardından Erdoğan’ın cuma müjdesi tahminleri paylaşılmaya başlandı. Tahminlerden bir tanesi Karadeniz’de doğalgaz bulundu iddiası olurken konuyla ilgili farklı tahminler de gelmeye devam ediyor. Son olarak konuyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun da önemli bir açıklama yaptı. Peki, Erdoğan’ın Cuma günü müjdesi ne olabilir? Erdoğan cuma günü ne açıklayacak? İşte müjde tahminleri…

Erdoğan’ın cuma günü müjdesi ne olabilir? İşte Erdoğan’ın cuma müjdesi tahminleri!

Tüm Türkiye’de gözler cuma günü ne olacak ile ilgili yapılan açıklamalarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı cuma günü bir müjde vereceğiz ve yeni bir dönem açılacak yönündeki açıklamalarının ardından Erdoğan’ın cuma müjdesi ne olabilir tartışmaları yapılmaya başladı. Konuyla ilgili çok sayıda tahmin paylaşılmakla beraber Bloomberg ve Reuters tarafından ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Peki, Erdoğan cuma günü ne açıklayacak? Erdoğan müjde ne olabilir?

Fahrettin Altun’dan Erdoğan müjde tahminleri ile ilgili açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, cuma müjdesi tahminleri ile alakalı olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Altun yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımızın cuma günü vereceğini söylediği müjdeye dair çeşitli spekülasyonların yapıldığını gördüklerini belirtti. Bu konuyla ilgili olarak spekülasyonlara kulak asılmaması gerektiğini belirten Altun, heyecan içerisinde yarın yapılacak konuşmanın beklendiğini açıkladı. Bu açıklamanın yanı sıra özellikle sosyal medyada müjde tahminleri yapılmaya devam ediyor.

Erdoğan’ın cuma günü müjdesi ne olabilir?

Sosyal medyada Erdoğan cuma müjdesi ne olacak konusu en fazla tartışılan ve hakkında en çok araştırma yapılan konular arasında yer alıyor. Erdoğan’ın cuma günü müjdesi nedir konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla beraber ortaya çeşitli iddialar atılıyor. Erdoğan, müjdenin heyecanının kaybolmaması için açıklama konusunda cuma gününü beklediklerini belirtti. Aynı zamanda Erdoğan, bu müjde ile beraber Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inandığını açıkladı.

Cuma günü müjdesi doğalgaz bulundu haberi mi?

Cuma günü müjdesi ile ilgili ortaya çok sayıda iddia atıldı. Bu iddialardan bir tanesi Bloomberg ve Reuters tarafından ortaya atılan Karadeniz’de doğalgaz bulundu iddiası. Bir süredir Karadeniz’de konuyla ilgili araştırmaların ve arama çalışmalarının devam ettiği biliniyordu. Son olarak Karadeniz’de enerji kaynağı bulundu yönünde çıkan haberler müjdenin bu konuyla ilgili olabileceğini düşündürdü.

Erdoğan müjdesi aşı mı?

Erdoğan müjdesi ile alakalı farklı görüşler ve tahminler de bulunuyor. Erdoğan’ın cuma günü müjdesi ile ilgili olarak Euronews’te aşı iddiası da haber yapıldı. Türkiye’nin Covid-19 aşısı ile alakalı olarak Rusya’yla temas içinde olduğunun ve iki ülke arasında aşı protokolü imzalanmasının yakın göründüğünün edinilen bilgilerden olduğu belirtildi. Çıkan haberlere göre Türkiye’nin Rus aşısını alan ilk ülke olacağı beklentiler arasında. Aynı zamanda aşı üretiminin bir kısmının Türkiye’de gerçekleştirilmesinin de söz konusu olduğu belirtiliyor.

Erdoğan müjdesi ne olacak ile ilgili diğer tahminler

Vatandaşlar arasında Erdoğan müjdesi nedir sorusu tartışılmaya devam ederken farklı kaynaklardan farklı tahminler de gelmeye devam ediyor. Cuma müjdesi ne ile ilgili olarak CNN Türk canlı yayınında Murat Gezici de tahminlerini belirtti. Murat Gezici, Doğu Akdeniz’de gerilimin çok yüksek olduğunu ve Kuzey Kıbrıs’ta bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu hatırlatarak Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası arenada tanınan bir ülke haline gelmesinin önemli bir gelişme olacağını söyledi. Gezici, cuma günü açıklanacak olan müjdenin bununla ilgili de olabileceğini düşündüğünü belirtti. Şimdi, Erdoğan'ın cuma günü yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

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