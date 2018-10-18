Erdoğan'ın da forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçının hakemi belli oldu!

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle, bölge gençlerini sanat, spor ve eğlenceyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali başladı.
Merkez Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen, 4 gün sürecek festivale ilişkin AA muhabirine açıklama yapan AK Parti Yalova Milletvekili ve Merkez Gençlik Kolları Başkanlığını da yürüten Festival Komitesi Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 20 Ekim'deki "Şöhretler Karması" maçında, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyaset, futbol ve sanat çevresinden öne çıkan isimlerin sahaya çıkacağını söyledi.
Bu anlamda sürprizlerin devam edeceğini aktaran Büyükgümüş, "Cumhurbaşkanımızın yer alacağı takımın teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu yapacak. Karşılaşmayı ise Türkiye futbolunun duayen isimlerinden Cüneyt Çakır yönetecek. Bizleri eğlenceli bir kapanış töreni bekliyor" dedi.
Büyükgümüş, "Şöhretler Karması" maçında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çok sayıda eski futbolcunun da yer alacağını hatırlattı.
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