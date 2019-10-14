Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Çatışma riski doğurur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay, Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeleri değerlendirdi.

Aktay, Suriye rejimine bağlı askeri birliklerin, Kobani ve Münbiç'e ilerlediği yönündeki iddialara ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Sputnik ve Aljazeera’ya yaptığım açıklamaların özeti ve doğru ifadesi:

Suriye Ordusunun PYD ile anlaşması Türkiye’nin teröre karşı başlattığı operasyonu durdurmayacaktır. Türkiye bu operasyona bir gecede karar vermiş değildir.

Yıllardır Türkiye’ye karşı tehdit üreten oluşumun tam Türkiye operasyon yaptığı esnada rejimle anlaşması, bu tehdidin bizzat rejim tarafından da desteklendiğini gösterir. Türkiye bu esnada bu tür basit oyunlara kanıp kendini savunma hakkından kaynaklanan operasyonu durdurmaz.

Türkiye’nin sıcak operasyon bölgesine rejimin terör örgütünü korur gibi girmeye kalkışması çatışma riski doğurur.

Bu durum Türkiye'nin şu anki operasyon bölgesi için söz konusudur.

Münbiç’te ise durum farklı. Orada hala ABD'nin kontrolü var orada rejimin kontrolü zaten kaybolmuş durumda. Suriye rejimi Münbiç'e tekrar PYD ile değil ancak ABD ile anlaşarak veya çatışarak girebilir. Bunu göze alabilir mi? Göreceğiz.