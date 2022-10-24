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Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretindeki 'Serok Erdoğan' sloganı gündem oldu! Davutoğlu Bahçeli'ye bu sözlerle yüklendi

24.10.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Diyarbakır gezisinde atılan "Serok Erdoğan" sloganı gündem olmuştu. Bu gelişme sonrasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklendi.

Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretindeki 'Serok Erdoğan' sloganı gündem oldu! Davutoğlu Bahçeli'ye bu sözlerle yüklendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Diyarbakır ziyareti sırasında atılan "Serok Erdoğan" sloganları gündem olmuştu.

Geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na Başbakan olduğu zaman yaptığı Batman ve Diyarbakır'da ziyaretleriyle ilgili "Osmaniye'de Ahmet Sani olduğunu anımsayan, Diyarbakır'da Serok Ahmet olmayı yüzünde gülücükler açarak benimseyen Davutoğlu, gerçekte kimdir, kimlerdendir?" diyerek tepki göstermişti.

DAVUTOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE 'SEROK' ÇIKIŞI: BİZ GURUR DUYARIZ AMA SİZ SEVMEZSİNİZ

"Serok Erdoğan" sloganları sonrasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklenerek "Sn. Bahçeli, Diyarbakır'da atılan "Serok Erdoğan" sloganlarını duydunuz mu? Biz gurur duyarız ama siz sevmezsiniz bu ifadeyi. O yüzden sormak istedim hala 'Aday belli, karar net' mi?" dedi.


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