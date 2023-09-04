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Erdoğan'ın dosyasındaki o başlıklar öne çıkıyor: Putin mesajları bir kez daha gündem oldu! Dünyanın gözü bugün Soçi'de

04.09.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın dikkatle takip edeceği Erdoğan-Putin görüşmesine yalnızca saatler kaldı. Anlaşmanın başlangıcından beri tüm taraflarla istişare ederek tahıl koridorunun devamı için çabalayan Türkiye, askıya alınan anlaşma için bir kez daha devrede. Erdoğan'ın Soçi ziyareti öncesi tahıl koridoru ve Putin'le ilgili verdiği mesajlar bir kez daha gündeme gelirken ziyaret kapsamında dosyasındaki konular da dikkat çekiyor.

Erdoğan'ın dosyasındaki o başlıklar öne çıkıyor: Putin mesajları bir kez daha gündem oldu! Dünyanın gözü bugün Soçi'de

Erdoğan ve Putin Soçi'de bir araya gelecek, dünya iki liderin görüşmesiyle beraber yaşanan gelişmelere dikkat kesilecek. Liderlerin ana gündem maddesi ise tahıl koridoru krizine yönelik atılabilecek adımlar...

"KRİZİN ÇÖZÜMÜNDE ANAHTAR ÜLKE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl koridoru anlaşmasının Rusya tarafından askıya alınması üzerine verdiği mesajlarda çözüm vurgusu yapmış, "Bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır" demişti.

Erdoğan Türkiye'nin süreç boyunca oynadığı rolü de "Türkiye ilk günden itibaren takındığı dengeli ve hakkaniyetli tavırla bu krizin çözümünde anahtar ülke rolünü üstlenmiştir" sözleriyle vurgulamıştı.

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KRİZ İÇİN TÜRKİYE DEVREDE

Bugün tüm dünyanın gözü tahıl krizinin çözümü için Putin-Erdoğan görüşmesinin gerçekleşeceği Soçi'ye kilitlendi. Erdoğan ile Putin, anlaşmanın yeniden hayata geçmesi için ne gibi adımlar atılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

TÜRKİYE'DEN 'ÖNERİ PAKETİ': BM DE ONAYLADI

Öte yandan atv Haber'in haberine göre Türkiye, tüm taraflarla istişareyi merkeze koyarak bir öneri paketi hazırladı. Birleşmiş Milletler'in de onay verdiği o görüşmeler, Erdoğan-Putin görüşmesinin kritik konularından olacak.

Görüşmede ayrıca savaştaki son gelişmelerin yanı sırada enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Recep Tayyip Erdoğan

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