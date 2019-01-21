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Erdoğan'ın eski başdanışmanı Aydın Ünal Yeni Şafak'a veda etti: Çürümeden, seviyenin düşmesinden kaçıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 10:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, bugün kaleme aldığı yazısıyla gazeteye veda ettiğini duyurdu. Ünal, 'Kaçıyor muyum? Evet kaçıyorum. Lakin kaçışımız çürümeden, seviyenin düşmesinden, tahammülsüzlükten kaçıştır' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın eski başdanışmanı Aydın Ünal Yeni Şafak'a veda etti: Çürümeden, seviyenin düşmesinden kaçıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı ve eski AK Parti milletvekili Aydın Ünal, Yeni Şafak gazetesindeki yazılarına son verdiğini açıkladı.

AK Parti’nin önceki dönem vekili olan ve bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın metin yazarlığı ve danışmanlığını yapan Ünal, veda yazısında, “Kaçışımız çürümeden, seviyenin düşmesinden, tahammülsüzlükten kaçıştır. Kaçışımız düşmandan değil, ‘dost’ görünenden kaçıştır. Kaçışımız korkudan değil, pervasızlıktan; tehditten değil, aldırmazlıktan, gözü dönmüşlükten, hırstan kaçıştır. Kaçışımız, masumane kaygılarla dostça uyarılarımızı sınırsız iştihalarının ve kifayetsiz ihtiraslarının önünde mania olarak görenlerin iftiralarından, ithamlarından kaçıştır” ifadelerini kullandı.

AYDIN ÜNAL KİMDİR?

Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Öğretmenliği bölümlerinde okudu. Yörünge, Belde, Ülke, İkindi Yazıları, Hece, Tezkire gibi yayınlarda yazdı. Hak-iş Basın danışmanlığı, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı Danışmanlığı, Başbakanlık müşavirliği, Başbakan Başmüşavirliği ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığıgörevlerinde bulundu. 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ve NATO PA Üyeliklerinde bulundu. TBMM Filistin ve Lübnan Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. Halen TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi.

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