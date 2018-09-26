HABER

Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2018 18:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi başladı.

Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi başladı

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERMerakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!Merakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!
HDP'den af teklifine ilişkin açıklamaHDP'den af teklifine ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Mahmud Abbas Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor

ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Trump'tan darbe sinyali!

Trump'tan darbe sinyali!

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'de flaş görevden alma kararı!

MHP'de flaş görevden alma kararı!

AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!

AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!

Devlet Bahçeli'den 'falling stars' tepkisi!

Devlet Bahçeli'den 'falling stars' tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!

AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.