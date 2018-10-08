Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanışında konuştu. Erdoğan konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ABD bayrağı ile olan fotoğrafını göstererek CHP'yi eleştirdi.

İsmet İnönü'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnönü'nün elinde Türk ve ABD bayrağı tuttuğu bir fotoğrafını gösterdi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği fotoğrafta İsmet İnönü'nün elindeki Türk bayrağı gözükmüyordu.

Bu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte görüyorsunuz, elindeki bayrak dikkat edin Türk bayrağı değil. Elindeki bayrak Amerika. Bu da İnönü. Bunların geçmişi hep böyle. Dün neydi ki bugün ne olacak? Yaptıkları iş bu. Bunu elinde niye taşıyor? Bu bir teşekkürname, bunun için taşıyor" ifadelerini kullandı.

İşte o kare;

Fakat Erdoğan'ın bu sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba aynı dakikalarda çekilmiş bir başka fotoğraf karesiyle yanıt verdi.

Ağbaba Twitter'dan yaptığı fotoğraf paylaşımına; 'Başkanlık hayaliyle parlamenter demokrasiyi yok etmek isteyenlerin, her sıkıştıklarında Dünya siyasi tarihinde kendi iktidarını demokratik yollarla devreden,tek partili yaşamdan çok partili yaşama geçişi kendi elleriyle gerçekleştiren İsmet Paşa'ya laf söylemeleri ne kadar acı' notunu düştü.

İşte CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın paylaştığı o fotoğraf;



