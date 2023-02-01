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Erdoğan'ın grup toplantısındaki 'şehir hastanesi' açıklamasına CHP'den yanıt geldi: "Bizim metnimizde öyle bir ibare yok"

01.02.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısında Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metnine dair ilk kez yorum yapmıştı. Metinde "şehir hastanelerini kapatma, milletin malı olan külliyenin kapısına kilit vurma, yeni bakanlıklar icat etme" gibi vaatlerin yer aldığını söyleyen Erdoğan'a CHP'den yanıt geldi. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Bizim ortak metnimizde 'Şehir hastanelerini kapatacağız' diye bir ibare yoktur" dedi.

Erdoğan'ın grup toplantısındaki 'şehir hastanesi' açıklamasına CHP'den yanıt geldi: "Bizim metnimizde öyle bir ibare yok"

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Grup Toplantısı'nda altılı masanın mutabakat metninde "şehir hastanelerini kapatma" vaadinin yer aldığını ifade ettiğini söyledi.

"AÇILMIŞ HASTANELER ELBETTE HİZMETE DEVAM EDECEK"

Şehir hastanelerinin kapatılacağı ifadesinin doğru olmadığını dile getiren Şahin, "Bizim ortak metnimizde 'Şehir hastanelerini kapatacağız.' diye bir ibare yoktur. Açılmış olan hastaneler elbette hizmete devam edecektir." diye konuştu.

Şehir hastanelerinin Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği ve yolsuzluğu olduğunu savunan Şahin, "Çünkü 25 yıl boyunca döviz bazında Amerika'nın, Avrupa'nın enflasyonu oranında milletimizin kaynaklarını yabancı, yandaş şirketlere aktarmak durumunda kaldığımız şirketlerdir. Şehir hastanelerinin devasa kamu zararı vardır. Bu projelerin maliyetlerinin çok yüksek olduğunu defalarca dile getirdik. AK Parti'nin şehir hastaneleri üzerinden yaptığı yolsuzluğun önünü keseceğiz, 'şehir hastanelerini kapatacağız' diyen kimse yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın mutabakat metninde "şehir hastanelerini kapatma, milletin malı olan külliyenin kapısına kilit vurma, yeni bakanlıklar icat etme" gibi vaatlerin yer aldığını aktarmış, altılı masanın açıkladığı metinle herkese selam verdiğini söylemişti.

(AA)

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