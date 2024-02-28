Erdoğan'ın gündem yaratan sözlerine İmamoğlu'dan "Seçim yapmayalım o zaman" çıkışı! "Emekli etmeye hazırlanıyoruz zaten"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında İstanbul üzerinden yürüyen polemik devam ediyor. Ekrem İmamoğlu, "İktidarın 25 yılda yapamadığını biz 5 yılda yaptık" derken "Vatandaşları, ‘Bize oy verenler vermeyenler’ diye bölenlerin yaptığı işten var ya, kimseye hayır gelmez kardeşim” ifadelerini kullandı.

"BİZİM YAPTIKLARIMIZI KOPYALAYABİLİRSİNİZ, SORUN YOK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehrin yedinci tepesi olarak tanımlanan Kocamustafapaşa Tepesi’nde konumlu tarihi Bulgur Palas’ı, İstanbulluların kullanımına açtı.“Bulgur Palas, bizden önceki yönetimle aramızdaki zihniyet farkını ortaya koyan çok özel örneklerden birisi” diyen İmamoğlu şöyle devam etti: “Bizden önce İstanbul'un kamuya ait tarihi alanları, yapıları, bazı şahısların, imtiyazlı bazı dernek ve vakıfların kullanımına verilirdi. Biz ise, tam tersini yapıyoruz. Kamuya ait alanları, yapıları yeniden halka açmakla kalmıyor, Bulgur Palas örneğindeki gibi, ihmal edilmiş özel mülkleri de tüm İstanbulluların yararlanabileceği hale getiriyoruz. Bu önemli bir anlayış farkıdır. Zihniyet farkıdır. Ahlak farkıdır. Tarihe sahip çıkmak, öyle lafla olmaz. İş yapacaksınız. İcraat yapacaksınız. Bizim yaptıklarımızı, gerekirse kopyalayacaksınız. Sorun yok, kopyalayabilirsiniz yani. Problem değil."

"BAK SEN! SEÇİM YAPMAYALIM O ZAMAN"

İstanbul’un tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşadığına vurgu yapan İmamoğlu, “İstanbul'un çehresini değiştiriyoruz. İstanbul’un tarihi ve turistik değerlerine yeniden, daha güçlü bir şekilde kazandırıyor, aynı zamanda değer katıyoruz. Bugün İstanbul'un hizmet alması için farklı görüşleri olanlar var. Ne diyorlar? İlla hükümetle belediye, aynı partiden olmalıymış. Bak sen. Bak sen. Seçim yapmayalım o zaman. Muhtarlar da gitsin otursun evinde. İstiyor ki, her şeyi ona teslim edelim. Neyse; biz onu yavaş yavaş emekli etmeye hazırlanıyoruz, merak etmesin. Yıllarca İstanbul'u, hükümetle el ele yönettiler. O şımarıklık, o kibir, İstanbul'un her köşesini ihmale boğdu.”

"25 YILDA YAPAMADIKLARINI 5 YILDA YAPTIK"

İktidar kanadının kendi dönemlerindeki İstanbul'un 5 yılını, son 25 yılla kıyasladığına dikkat çeken İmamoğlu, “Olsun, kıyaslasınlar. Çünkü o 25 yılda yapamadıklarını, biz 5 yılda yaptık. Gururla anlatıyoruz; hükümet, belediye el ele olduğu dönemde, bizim yaptığımız kadar metroyu yapamadılar. Yeni metroları biz yapacağız, yapmamamız için imzayı erteliyorlar. 31 Mart'ta, demokrasi dersini alsın, bak bir hafta içinde imzalayacak. Göreceksiniz. Yapamazlar. Çünkü niye yapamazlar biliyor musunuz? Bunlar şöyle bakıyorlar, ‘Bizden mi onlardan mı!’ Bu milletin hepsi bizim. Anlayamadılar bunu hala. Biz, insanı insan olduğu için çok seviyoruz. Vatandaşları, ‘Bize oy verenler vermeyenler’ diye bölenlerin yaptığı işten var ya, kimseye hayır gelmez kardeşim” diye konuştu.

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