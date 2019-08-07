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Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na Serdar Hüseyin Yıldırım atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 03:15 | Son Güncelleme

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na Serdar Hüseyin Yıldırım atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, Prof. Dr. Sacit Özdemir, Doç. Dr. Lokman Kuzu, Dr. Ahmed Halid Akgiray, Cenk Şen ve Murat İkinci getirildi.

Söz konusu atamalar, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

SERDAR HÜSEYİN YILDIRIM'IN ÖZ GEÇMİŞİ

1961 yılanda İstanbul Üsküdar'da doğan Serdar Hüseyin Yıldırım, Kadıköy Anadolu Lisesi ve İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde okudu. 1980'de Berlin Teknik Üniversitesine yatay geçiş yapan Yıldırım, Ulaşım Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansını Havayolu İşletmeciliği dalında tamamlayarak 1987 yılında yurda dönen Yıldırım, askerlik hizmetini Hava Kuvvetleri Komutanlığında yedek subay olarak yaptı.

1989 yılında havacılık sektöründe göreve başlayan Yıldırım, çeşitli havayollarında yönetici olarak 12 yıl görev yaptı. Daha sonra yurt dışında çeşitli ülkelerde proje danışmanlığı yapan Serdar Hüseyin Yıldırım, Kadir Has Üniversitesinde 5 yıl süreyle havayolu işletmeciliği dersi verdi.

2015 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüne atanan Yıldırım, 2016 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında müşavir olarak görevlendirildi.

Yıldırım, 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

İngilizce ve Almanca bilen Serdar Hüseyin Yıldırım, evli ve 4 çocuk babası. (AA)

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Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı Resmi Gazete Serdar Hüseyin Yıldırım

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