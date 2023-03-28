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Erdoğan'ın 'İstanbul' çözümü gündem oldu! Senaryolar karışık, sorular çok... Herkes farklı düşünüyor

28.03.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da her geçen gün artan nüfus yoğunluğu büyük bir soru işareti oluşturmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir programda İstanbul için vize uygulamasını gündeme getirmişti. Söz konusu uygulama şimdilik soru işaretlerini içinde barındırırken vatandaşlar farklı farklı açıklamalar geldi.

Erdoğan'ın 'İstanbul' çözümü gündem oldu! Senaryolar karışık, sorular çok... Herkes farklı düşünüyor

Her yıl artan İstanbul kalabalığına çözüm Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Katıldığı canlı yayında konuşan Erdoğan, İstanbul kent merkezine araçla girişin ücretli olması gerektiğini belirtmişti. Erdoğan'ın açıklamaları vatandaşları ikiye böldü.

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ERDOĞAN'DAN İSTANBUL'A GİRİŞTE VİZE UYGULAMASI AÇIKLAMASI

Deprem korkusu, trafik yoğunluğu... İstanbullu bile bu kargaşadan artık yoruluyor. 'İstanbul'un belli merkezlerine araçla giriş ücretli olsa bu yoğun trafik azalır mı?' sorusu sokaklarda konuşulmaya başlandı. Çözümü Cumhurbaşkanı Erdoğan göstermişti. Katıldığı canlı yayında Erdoğan, "İstanbul'un Belediye Başkanı iken benim, 'İstanbul'a girişi vizeye tabi tutma' diye bir tezim vardı. Herkes rahatlıkla girsin bu olamaz. İstanbul'a girmenin bir bedelinin olması lazım" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan'ın örnek verdiği Londra'da söz konusu bölge 19 km çapında. Öğlen 12'den akşam 6'ya kadar araçla girmek isteyenden 15 sterlin yaklaşık 350 TL ödüyor.

SENARYOLAR KARIŞIK, SORULAR ÇOK

Tv100'ün haberine göre kent trafiğini azaltmaya yönelik uygulama, hava kirliliğine de çözüm. İstanbul'da uygulaması nasıl olur, senaryolar karışık, sorular çok. Çoğu da şimdilik muamma.

HERKES FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Bir vatandaş "Hayat zaten çok pahalı, bir de başka bir ülkeye girer gibi para ödemek anlamsız. Nüfus yoğunluğu çok fazla, bir şekilde düzenlemek lazım" dedi.

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Bir başka vatandaş, "Uygulama iyi olur, Anadolu veya başka bir yerden gelmezler. Ücretli olsun diyorum. İstanbulluyum, burada doğup büyüdüm, ailem de buralı, başka gittiğim bir yer olmadığı için, olabilir." dedi.

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Bir başkası da "Gelecekler, işi olacak olanlar yine gelecek. İstanbul vazgeçilebilecek bir yer değil" açıklamasını yaptı.

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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan

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