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Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamalarına CHP'den ilk tepki

22.11.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklamalarına tepki göstererek, "Hatada ısrar artık hata değildir. Aklın gerçeklikle bağının kopması çok ciddi bir sorundur. Artık sorun; yalan, yanlış ekonomik sloganlar uydurmanın ötesindedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamalarına CHP'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN İLK TEPKİ

Parti Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına tepki göstererek, " Hatada ısrar artık hata değildir. Aklın gerçeklikle bağının kopması çok ciddi bir sorundur. Artık sorun; yalan, yanlış ekonomik sloganlar uydurmanın ötesindedir. Şu anda ülkemizde genele yayılmış sürekli fiyat artışı vardır. Bunun adı da dünyanın her yerinde enflasyondur." paylaşımını yaptı.

Faik Öztrak'ın paylaşımı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

CHP'li Öztrak daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Türk lirasından 6 sıfır 2005’de atıldı.Dolar kuru; 1 liralardan 9 liraya 16 yılda çıktı. 9 liradan çift haneye 1 ayda, 10 liradan 11 liraya 6 günde yükseldi. 16 yıl sonra, Dolar kuruna ilk sıfırı koymak, Erdoğan Şahsım Hükümetine nasip oldu." dedi.

Öztrak'ın paylaşımı:


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Anahtar Kelimeler:
Faik Öztrak Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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