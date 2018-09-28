HABER

Erdoğan Berlin'de, Güvenlik önemleri had safhada

28.09.2018 09:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merkel ile bir araya geliyor. Çok sayıda protesto gösterisinin gölgesinde geçecek ziyaret için olağanüstü güvenlik önlemleri devrede.

Almanya'ya cumhurbaşkanı olarak ilk devlet ziyaretini gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temasları bugün başlıyor.

Dün geldiği Berlin'de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşen Erdoğan, bugün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzalayacak olan Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinin ardından Federal Başbakanlık'ta Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek. Öğle yemeğinin ardından Merkel ve Erdoğan'ın ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

ANIT ÇELENK BIRAKACAK

Erdoğan'ın Merkel ile görüşmesinden sonraki durağı ise Unter den Linden bulvarındaki "Neue Wache” adlı, savaş ve diktatörlük kurbanları anıtı olacak. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin savaşlar ve istibdat rejimlerinin kurbanlarını anmak için yaptırdığı anıttaki heykel, oğlunun cansız bedenine sarılmış bir anneyi tasvir ediyor. Erdoğan bu anıta çelenk bırakacak.

Daha sonra konakladığı otelde Alman iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi beklenen Erdoğan'ın akşam saatlerinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte yeniden Bellevue Sarayı'na giderek Steinmeier'in onuruna verdiği özel devlet yemeğine katılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi sabahı "ucu açık” olarak tanımlanan çalışma kahvaltısında Merkel ile ikinci görüşmesini gerçekleştirecek.

KÖLN'DE CAMİ AÇILIŞI

Öğle saatlerinde Berlin'den ayrılması öngörülen Erdoğan, Köln kentine geçerek önce Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Amin Laschet ile bir araya gelecek. Görüşmesinin ardından Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak olan cumhurbaşkanının aynı gün Almanya'dan ayrılması öngörülüyor.

180 KİŞİLİK HEYET

Yaklaşık 180 kişilik bir heyetle Berlin'e gelen Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.

Bu arada Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için de Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender ile ayrı bir ziyaret programı olduğu belirtildi.

EN ÜST SEVİYEDE KORUMA

Çok sayıda protesto gösterisinin gölgesinde gerçekleşecek ziyaret için Alman güvenlik birimleri de teyakkuzda. Geçmişte ABD Başkanı, İsrail Cumhurbaşkanı gibi üst düzey davetlilere uygulanan en yüksek koruma tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için de devrede. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Berlin ziyareti boyunca diğer eyaletlerden de sağlanan destekle yaklaşık 5 bin polisi görev yapıyor.

Erdoğan'ın temaslarda bulunacağı başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ve konakladığı Adlon otelinin bulunduğu bölgede oluşturulan güvenlik alanı araç trafiğine kapatıldı. Erdoğan'ın eşi ile konakladığı Adlon otelinin etrafındaki binalarda camların açılması, balkonlara çıkılması yasaklandı. SEK ve GSG 9 olarak adlandırılan özel polis birlikleri de Erdoğan'ın ziyareti boyunca görev yapıyor, Adlon oteli etrafında çatılara keskin nişancılar konuşlandırıldı.

PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
Merkel'den Erdoğan görüşmesi öncesi açıklamalarMerkel'den Erdoğan görüşmesi öncesi açıklamalar
Erdoğan'ın kritik temasları başlıyorErdoğan'ın kritik temasları başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Almanya merkel ziyaret Berlin Steinmeiere

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

İlginizi Çekebilir

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Güvenlik en üst seviyede ......
Diğer Haberler
Eski Başbakan'ın mandaları satıldı

Eski Başbakan'ın mandaları satıldı

Genç kıza korkunç işkence! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Genç kıza korkunç işkence! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

'Türkiye'nin AB üyeliği artık masada değil'

'Türkiye'nin AB üyeliği artık masada değil'

Merkel'den Türkiye açıklaması: Ekonomik yardım yok ama...

Merkel'den Türkiye açıklaması: Ekonomik yardım yok ama...

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Trump'ın canavarı ilk kez görüntülendi!

Trump'ın canavarı ilk kez görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.