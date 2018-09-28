Erdoğan Berlin'de, Güvenlik önemleri had safhada

Almanya'ya cumhurbaşkanı olarak ilk devlet ziyaretini gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temasları bugün başlıyor.

Dün geldiği Berlin'de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşen Erdoğan, bugün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzalayacak olan Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinin ardından Federal Başbakanlık'ta Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek. Öğle yemeğinin ardından Merkel ve Erdoğan'ın ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

ANIT ÇELENK BIRAKACAK

Erdoğan'ın Merkel ile görüşmesinden sonraki durağı ise Unter den Linden bulvarındaki "Neue Wache” adlı, savaş ve diktatörlük kurbanları anıtı olacak. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin savaşlar ve istibdat rejimlerinin kurbanlarını anmak için yaptırdığı anıttaki heykel, oğlunun cansız bedenine sarılmış bir anneyi tasvir ediyor. Erdoğan bu anıta çelenk bırakacak.

Daha sonra konakladığı otelde Alman iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi beklenen Erdoğan'ın akşam saatlerinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte yeniden Bellevue Sarayı'na giderek Steinmeier'in onuruna verdiği özel devlet yemeğine katılması öngörülüyor.