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  4. Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e 'kesenin ağzını aç' dediği iddiasına yalanlama geldi

Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e 'kesenin ağzını aç' dediği iddiasına yalanlama geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2024 10:20 | Son Güncelleme:
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Bazı basın organlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 31 Mart seçimlerine kadar 'kesenin ağzını aç' talimatı verdiği iddia edilmişti. Söz konusu iddia için Dezenformasyona Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e 'kesenin ağzını aç' dediği iddiasına yalanlama geldi

Partiler artık sayılı günler kalan seçime yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda AK Parti'nin 48 adayını dün açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seçimle alakalı bir talimat verdiği iddia edildi.

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YALANLAMA GELDİ

Bazı basın organlarında çıkan haber için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden hemen yalanlama geldi. İddianın asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." denildi.

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DDM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi.” iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır.

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Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir.

Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz.


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Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan
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