Erdoğan’ın Merkel’e verdiği liste ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'dan iadesini istediği 136 kişilik listede kimlerin olduğu ortaya çıktı. Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasından en çok Almanya'dan teröristlerin iadesini istedi. Elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'den de onlarca iade talebinde bulundu. Sadece Gülen'in 7 kez iadesi talep edildi. Ancak buna rağmen her iki ülke de Türkiye'nin iade taleplerini karşılamadı.

Yeni Şafak’ın haberine göre; Firari teröristlerin iadesi, geçtiğimiz günlerde ABD ve Almanya'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da en önemli gündem maddeleri arasındaydı. Erdoğan, Almanya'ya 136, ABD'ye ise 20'yi aşkın ismin bildirildiğini belirtti.

HÜCRE EVİNDE SAKLANIYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "isimlerin tamamını bilmiyorum ama külliyetli bir liste" dediği Almanya'ya verilen listede dikkat çekici isimler yer alıyor. Bunlardan birisi 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten FETÖ'nün firari TSK imamı Adil Öksüz. Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından Akıncı Üssü yakınlarında yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan ve kayıplara karışan Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddia ediliyor. Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'de bir hücre evinde saklandığı belirtiliyor.