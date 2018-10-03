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Erdoğan’ın Merkel’e verdiği liste ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 07:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’dan iadesini istediği 136 kişilik listede FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz’ün olduğu ortaya çıktı. Almanya’da hücre evinde saklandığı belirlenen Öksüz’le birlikte örgütün iki numarası Abdullah Aymaz da listede yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'dan iadesini istediği 136 kişilik listede kimlerin olduğu ortaya çıktı. Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasından en çok Almanya'dan teröristlerin iadesini istedi. Elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'den de onlarca iade talebinde bulundu. Sadece Gülen'in 7 kez iadesi talep edildi. Ancak buna rağmen her iki ülke de Türkiye'nin iade taleplerini karşılamadı.

Yeni Şafak’ın haberine göre; Firari teröristlerin iadesi, geçtiğimiz günlerde ABD ve Almanya'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da en önemli gündem maddeleri arasındaydı. Erdoğan, Almanya'ya 136, ABD'ye ise 20'yi aşkın ismin bildirildiğini belirtti.

HÜCRE EVİNDE SAKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "isimlerin tamamını bilmiyorum ama külliyetli bir liste" dediği Almanya'ya verilen listede dikkat çekici isimler yer alıyor. Bunlardan birisi 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten FETÖ'nün firari TSK imamı Adil Öksüz. Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından Akıncı Üssü yakınlarında yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan ve kayıplara karışan Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddia ediliyor. Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'de bir hücre evinde saklandığı belirtiliyor.

FİRARİ ZEKERİYA ÖZ VE CELAL KARA DA LİSTEDE

Almanya listesinde ayrıca örgütün 2 numarası olarak gösterilen Abdullah Aymaz ile Mustafa Özcan da bulunuyor. Her iki isim ile birlikte FETÖ çatı davasının sanıkları arasında bulunan ve örgütün beyin takımındaki Ahmet Şahinalp, Faruk İlk, Halit Esendir de bu listede yer alıyor. Yine 17-25 Aralık darbe girişimi ile kumpas soruşturmalara imza atan eski FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın da iadesi istenen isimlerden olduğu kaydedildi.

O GENERALİ DE İSTEDİ

Reuters ve CNN'e verdiği röportajlarla gündeme gelen ve Almanya'dan sığınma talebinde bulunan kaçak general Mehmet Yalınalp'in de 136 kişilik listenin içerisinde olduğu öğrenildi. Yine Almanya'da görev yaparken ihraç edilen FETÖ'nün eski NATO subayı Muhittin İstanbulluoğlu da iade listesinde bulunuyor. Kaçak İstanbulluoğlu'nun, 15 Temmuz gecesi Ankara’yı bomba yağmuruna tutan F16 savaş uçaklarının kalktığı Akıncı Üssü'ndeki 141. Filonun eski komutanlarından olduğu biliniyor.

ABD'YE VERİLEN LİSTEDE GÜLEN İLK SIRADA

ABD’li yetkililere verilen ve 20’yi aşkın firarinin isminin bildirildiği iade listesinde elebaşı Fetullah Gülen ilk sırada yer alıyor. Daha önce 7 kez iadesi istenen Gülen’in yanı sıra örgütün üst düzey isimleri de yine bu listede bulunuyor. Bunların arasında örgütün A takımındaki Mehmet Ali Büyükçelebi, İsmail Büyükçelebi, Cevdet Türkyolu, Şerif Ali Tekalan, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan ve Emrullah Uslu gibi isimlerin olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel FETÖ Almanya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bende geçenlerde bir arkadaşa liste verdiydim, bekliyom...
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