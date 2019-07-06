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Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2019 15:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle ile görüştü. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleşen toplantı, basına kapalı 3,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi:

Toplantıya 9 ilin milletvekilleri katıldı. AK Parti Kızılcahamam Kampı sonbaharda olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız teşekkür turuna çıkacak.

(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili soruya yönelik), Sistemdeki sorunlar tespit edilecek, önemli olan hizmet. Sistemin 1. yılında performans ölçümü yapılacaktır. Vatandaşa hizmet götüremediğimiz konular tekrar gözden geçilecek.

(S-400'lerle ilgili soru), Türkiye bu sistemi almışsa kullanacaktır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ömer Çelik Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

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