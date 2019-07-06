Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleşen toplantı, basına kapalı 3,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi:

Toplantıya 9 ilin milletvekilleri katıldı. AK Parti Kızılcahamam Kampı sonbaharda olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız teşekkür turuna çıkacak.

(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili soruya yönelik), Sistemdeki sorunlar tespit edilecek, önemli olan hizmet. Sistemin 1. yılında performans ölçümü yapılacaktır. Vatandaşa hizmet götüremediğimiz konular tekrar gözden geçilecek.

(S-400'lerle ilgili soru), Türkiye bu sistemi almışsa kullanacaktır

