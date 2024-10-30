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Erdoğan’ın ‘müjde’ çıkışı merak konusu oldu! İşte kulislerde konuşulan 2 senaryo: ‘Tamamlandı mı?’ diyecek…

30.10.2024 16:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yaptığı grup toplantısında verdiği mesajlar Ankara kulislerinde bir hayli ses getirdi. Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan hakkındaki çıkışı hakkında değerlendirmesinin yanı sıra Erdoğan’ın ‘müjdelerimiz olacak’ çıkışı da merak konusu oldu. İşte Erdoğan’ın ‘müjdelerimiz olacak’ çıkışı ile ilgili kulislerde konuşulan 2 senaryo…

Erdoğan’ın ‘müjde’ çıkışı merak konusu oldu! İşte kulislerde konuşulan 2 senaryo: ‘Tamamlandı mı?’ diyecek…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında sarf ettiği "İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacaktır" sözleri gündem oldu. Erdoğan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısına yaptığı ‘tarihi fırsat’ değerlendirmesinin yanı sıra “müjdelerimiz olacak” çıkışı da Ankara kulislerinde merak konusu oldu.

ERDOĞAN'IN YENİ MÜJDELERİ NE OLACAK?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Erdoğan'ın yeni müjdeleri ne olacak?" sorusunu canlı yayında cevapladı.
Atik, şunları söyledi:

"Ben bunu biraz daha terörle mücadele çerçevesinde değerlendiriyorum. Türkiye’nin başlattığı Kuzey Irak bölgesindeki ‘Pençe Kilit’ operasyonları artık bitme noktasına geldi. Türkiye Cumhuriyeti oradan yoğun bir saldırıya maruz kalıyordu, terör örgütünün sızmaları sonrasında. Çok şehit verdiğimiz bir coğrafyaydı. Pençe Kilit operasyonlarının tamamlanmasıyla sınırlar değişiyor.

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‘TAMAMLANDI, ARTIK BİTTİ’

Türkiye sınırlarını dağlık bölgenin ötesine taşıyıp Irak’ın içinde düzlük alanda yeni bir sınır belirliyor ve buradan sızmalar önleniyor. Bununla ilgili bir müjde gelebilir. ‘Tamamlandı, artık’ bitti diye bir açıklama yapabilir, artık bir tehlike kalmadığını söyleyebilir. Ya da çok önemli bir proje olan ‘Kalkınma Yolu’ ile ilgili bir adım ya da açıklama gelebilir. Biz de merakla bekliyoruz."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı müjde
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