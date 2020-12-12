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  4. Erdoğan'ın okuduğu şiir sonrası gelen tepkilere Fahrettin Altun'dan yanıt

Erdoğan'ın okuduğu şiir sonrası gelen tepkilere Fahrettin Altun'dan yanıt

12.12.2020 15:04 | Son Güncelleme:
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Erdoğan'ın okuduğu şiir sonrası gelen tepkilere Fahrettin Altun'dan yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinin, mağdur edilmiş bir halkta yarattığı hissiyat, duygulu bir şekilde dile getirilmekte ve hiçbir şekilde İran'ın adı geçmemekte, ima da edilmemektedir. Kasıtlı şekilde bağlamından koparılan bir şiir bahane edilerek Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik sarf edilen saldırgan ifadeleri kınıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun yazılı açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması nedeniyle Bakü’de düzenlenen Zafer Geçidi töreninde okuduğu bir şiir üzerinden yapay bir gerilim üretilmeye çalışıldığını belirtti. Altun, söz konusu şiirde İran'ın adının geçmediğini belirterek, "Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgalinin, mağdur edilmiş bir halkta yarattığı hissiyat, duygulu bir şekilde dile getirilmekte ve hiçbir şekilde İran’ın adı geçmemekte, ima da edilmemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, şanlı bir mücadele ile Karabağ’daki işgale son veren Azerbaycan’ın kazandığı tarihi zaferin coşkusuna ortak olmak maksadıyla bu dizelere konuşmasında yer vermiştir. Komşu bir ülkenin bölge barışı ve istikrarı adına da yeni bir sayfa açılmasına vesile olan haklı zaferinin coşkusunu paylaşmak yerine, bir şiirin işaret ettiği anlam çarpıtılarak anlamsız bir gerilim oluşturulmaya çalışılmasını ve bugüne kadar işgalci konumda bulunan Ermenistan’ı sevindirecek bir tutum sergilenmesini anlamakta zorlanıyoruz" dedi.

'SALDIRGAN İFADELERİ KINIYORUZ'

Altun, "Kasıtlı şekilde bağlamından koparılan bir şiir bahane edilerek Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik sarf edilen saldırgan ifadeleri kınıyoruz. İran’da mesnetsiz iddialarla Türkiye’yi hedef alan kampanyanın, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cahromi tarafından 'Safevi dönemi İran haritası' paylaşımıyla tarih olmuş bir devletin sınırlarının gündeme getirilmesine kadar vardırılmasının da bölgemizde yürütülen barış çabalarına ve kardeşlik hukukumuza zarar verici mahiyet taşıdığı ortadadır. Ne Türkiye’nin ne de bir başka ülkenin toprakları üzerinde bu şekilde hak iddia edilmesine asla müsamaha göstermeyiz" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN, İRAN'A ZOR ZAMANLARINDA DESTEK OLDUĞU UNUTULMAMALI'

İran tarafının tutumunun protesto edildiğini belirten Altun, "İran makamlarının ülkemize yönelttiği haksız suçlamalara güçlü tepkimiz ve İran makamlarının bundan sonra ülkemize yönelik yaklaşımında azami özen ve hassasiyeti göstermesine ilişkin beklentimiz, dün akşam Dışişleri Bakanlığımıza çağrılan İran’ın Ankara Büyükelçisi'nin dikkatine getirilmiş, İran tarafının tutumu protesto edilmiştir. Türkiye’nin, İran’ın zor zamanlarında uluslararası baskıları da göğüslemek pahasına İran devletinin ve halkının yanında durarak kendilerine destek olduğu unutulmamalıdır. Bölgemizin barış, istikrar, huzur ve güvenliğinin ülkelerimize büyük sorumluluklar yüklediği bir dönemde ikili ilişkilerimize gölge düşürebilecek her türlü tutum ve söylemden hassasiyetle kaçınılmasının son derece önemli olduğunu hatırlatıyoruz. İran makamlarına, bu vehimli ruh halinden bir an önce kurtulmalarını, ortak tarihi geçmişimizden ve halklarımız arasındaki güçlü bağlardan husumet değil olumlu bir gündem yaratmak için yararlanmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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