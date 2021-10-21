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  4. Erdoğan'ın 'operasyon' mesajı sonrası Tel Rıfat'ta dikkat çeken hareketlilik

Erdoğan'ın 'operasyon' mesajı sonrası Tel Rıfat'ta dikkat çeken hareketlilik

21.10.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon açıklaması sonrası, terör örgütü PKK/YPG'nin bulunduğu Tel Rıfat'taki hareketlilik dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır." açıklaması sonrası tüm gözler Suriye'deki Tel Rıfat bölgesine çevrildi.

Bölgede hareketlilik her geçen gün artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon açıklaması sonrası korkuya kapılan teröristler mevzileri güçlendirmeye başladı.

HENDEK KAZIP, MEVZİLER YAPIYORLAR

Haber Global'de yer alan görüntülerde teröristlerin olası bir operasyona karşı hendek kazıp, kum torbaları ile mevzi hazırladığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
suriye ypg pkk Recep Tayyip Erdoğan
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