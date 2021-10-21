Erdoğan'ın 'operasyon' mesajı sonrası Tel Rıfat'ta dikkat çeken hareketlilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır." açıklaması sonrası tüm gözler Suriye'deki Tel Rıfat bölgesine çevrildi.
Bölgede hareketlilik her geçen gün artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon açıklaması sonrası korkuya kapılan teröristler mevzileri güçlendirmeye başladı.
Haber Global'de yer alan görüntülerde teröristlerin olası bir operasyona karşı hendek kazıp, kum torbaları ile mevzi hazırladığı görülüyor.
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