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Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler: "Sağduyulu yapılan anketler" diyerek açıkladı! AK Partili Turan'dan 'Yavuz Ağıralioğlu' mesajı

26.03.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim atmosferinin son derece hareketlendiği son günlerde paylaşılan anket sonuçları dikkatle takip edilmeye devam ediyor. AK Partili Bülent Turan; Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oylarını açıkladığı konuşmasında "Bu halk Erdoğan'a siyasi tarihindeki en çok oyu verecektir" dedi. Geçtiğimiz günlerde İYİ Partili Ağıralioğlu'nun gündem yaratan sert mesajlarına da değinen Turan, "İYİ Parti'de vekil, seçmen düzeyinde arkadaşlarımız var. Görüşüyoruz, konuşuyoruz" dedi.

Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler: "Sağduyulu yapılan anketler" diyerek açıkladı! AK Partili Turan'dan 'Yavuz Ağıralioğlu' mesajı

Yarın sona erecek imza sürecinin ardından cumhurbaşkanlığı yarışındaki tablo son şeklini alacak. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gündeme damgasını vuracak bir açıklama yaptı. Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin oy oranlarını da açıklayan Turan, "sağduyulu yapılan anketler" vurgusu yaptı. Turan ayrıca İYİ Partili Yavuzağıralioğlu'nun sert çıkışını "Bu isyan sadece Yavuz beyin isyanı değil" diyerek değerlendirdi. Turan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun tabanının Karamollaoğlu'na oy vermeyeceğini de öne sürdü.

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"GÖRECEKSİNİZ, HALK ERDOĞAN'A SİYASİ TARİHİNDEKİ EN ÇOK OYU VERECEK"

Partisinin Amasya’daki milletvekili aday adayları temayül yoklaması sırasında yaptığı açıklamada anketleri takip ettiklerini anlatan Bülent Turan, “Sağduyulu yapılan anketlerde AK Parti’nin yüzde 40’tan fazla oyu olduğu, Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın da yüzde 50’den fazla oyunun olduğu herkesin ifadesi. Bu halk irfan ve izan sahibidir. 20 yıldan beri kendisine kim hizmet etti, kim polemik yaptı iyi bilir. O yüzden göreceksiniz. Bu halk, aziz millet vefa duygusuyla beraber Erdoğan’a siyasi tarihindeki en çok oyu vererek kaldığı yerden devam ettirecektir” dedi.

“BU İSYAN SADECE YAVUZ BEY'İN İSYANI DEĞİL”

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ve HDP ile yapılan temaslara daha önce sert tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun "Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım” şeklindeki sözlerini Turan şöyle değerlendirdi:

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu

“Aslında bu isyan sadece Yavuz Bey'in isyanı değil. İYİ Parti’de çok kıymetli arkadaşlarımız var. Vekil düzeyinde, seçmen düzeyinde. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bu arkadaşlar MHP’den ayrılırken daha fazla milliyetçilik, ülkücülük iddiasında oldular. Ama dön dolaş geldikleri yer CHP’nin genel başkanının cumhurbaşkanlığı iddiası altında kalmak oldu. Buna her sağduyulu insan isyan etmez mi? Ne oluyor kardeşim demez mi? Geldiği yerde CHP’nin genel başkanını başkan yapma iddiasının aparatı olmak hiçbir ülkücünün, milliyetçinin kabul edeceği bir söylem olamaz.”

“TEMEL BEY'İN TABANI TEMEL BEY'E OY VERMEYECEK

Altılı masada yer alan Saadet Partisi’nin tabanına da seslenen Bülent Turan şöyle konuştu:

AA-20230324-30671711-30671706-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_MALATYADA_DEPREMZEDELERLE_IFTAR_PROGRAMINDA_KONUSTU

“Temel Bey'in tabanı Temel Bey'e oy vermeyecek. Temel Bey'in tabanı ‘Ayasofya’yı tekrar müze yapalım’ diyenlere oy vermeyecek. Türkiye’nin büyümesini isteyen, küresel operasyonlara dur demek isteyen, tarihi hatırasıyla beraber ayağa kaldırmak isteyen kim varsa tekrar durduğu yeri gözden geçirmesi lazım.”

"CHP, HDP'YE ÖZGÜVEN VERMESEYDİ..."

HDP’lilerin son günlerdeki teröristbaşı Öcalan ile ilgili açıklamalarını tepkiyle karşılayan AK Parti'li Turan, “Eğer altılı masa HDP’ye büyük bir özgüven imkanı vermeseydi, binde birlik oyu olanlara cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık vadettiği gibi HDP’ye de benzer özgüven vaatleri vermeseydi dün itibarıyla ‘Yeni dönem Öcalan için özgürlük dönemi’ diyemezlerdi. Bu özgüveni vermeseydi ‘Yüzyıllık Cumhuriyetle hesaplaşacağız’ diyemezlerdi” ifadelerini kullandı.

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Bülent Turan daha sonra AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto ve Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile birlikte gazeteci Asım Gültekin’in mezarını da ziyaret etti.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

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(İHA)

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildiErdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi
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seçim Bülent Turan ak parti anket

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