Erdoğan'ın paylaşımına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının olduğu bir video paylaştı. Erdoğan videoya, "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı:

Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız… pic.twitter.com/k5fPjWLGBp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 1, 2021

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın mesajını alıntılayarak, "Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun?" paylaşımı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı

Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun???? https://t.co/ETZKkgC62N — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 1, 2021



