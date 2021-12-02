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Erdoğan'ın paylaşımına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

02.12.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak, "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. Kendi sosyal medya hesabından bu paylaşımı alıntılayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a hafta sonu yapacağı Mersin mitingi üzerinden cevap verdi.

Erdoğan'ın paylaşımına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının olduğu bir video paylaştı. Erdoğan videoya, "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı:

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Tamam anladık, gaz yağı alamadıkKemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Tamam anladık, gaz yağı alamadık

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın mesajını alıntılayarak, "Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun?" paylaşımı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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