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Erdoğan'ın 'Refah Partisi' sözlerini Hulusi Akar uyardı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.10.2019 12:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki toplantısında yaptığı konuşmada, MHP Lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini sunarken, "Şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum." dedi. Erdoğan daha sonra gülümseyerek AK Parti olarak düzeltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Erdoğan konuşması sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini sunarken şu ifadeleri kullandı:
Milliyetçi Harekat Partisi'yle 15 Temmuz gecesinden beri yürüttüğümüz çalışmalar hepimiz açısından memnuniyet verici şekilde sürüyor. Önümüzdeki dönemde MHP ile çok daha kapsamlı ve yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum.

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HULUSİ AKAR UYARDI

Erdoğan'ın sözleri sonrası salonda gülüşmeler olurken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uyarısı sonrası Erdoğan da gülümseyerek sözlerini AK Parti olarak düzeltti.

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