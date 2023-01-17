Erdoğan'ın seçim tarihini açıklayacağı gün belli oldu! Canlı yayında çok çarpıcı iddia…

Haziran'da yapılması beklenen seçimlerin daha erken bir tarihe çekileceği gelen son açıklamaların ardından neredeyse kesinleşti. Seçim tarihi ile ilgili de birçok kulis bilgisi gelmeye devam ederken tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel çok çarpıcı bilgiler paylaştı.

2023 seçimlerine aylar kala, Ankara'da kulisler hareketlendi. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı da belirsizliğini korurken, son olarak iktidar kanadından yapılan seçim açıklamaları da tartışma konusu olmaya başladı.

AK Parti'nin birçok önde gelen ismi seçimin haziran ayında yapılmayarak, mevsim şartları dolayısıyla daha erkene alınabileceğini ifade etti. Öte yandan Erdoğan da kurmaylarının sözlerine benzer sözlerle seçimin hazirandan daha erken bir tarihte yapılabileceğinin sinyalini verdi.

“ERDOĞAN 10 MART’TA DUYURACAK! SEÇİMLER 14 MAYIS’TA”

AK Parti kanadından gelen bu açıklamaların ardından kulislerde farklı tarihler konuşulmaya başlandı. Ancak en öne çıkan tarihler 7 ve 14 Mayıs olarak dillendirilmeye başlandı.

Gazeteci Deniz Gürel, Taksim Meydanı programında 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta seçim yapılacağı açıklamasında bulunacağına dair kulis bilgisini paylaştı.

Deniz Gürel aynı zamanda 14 Mart’ta söz konusu tarihin Resmî Gazete’de yayınlanacağına dair bir bilgi de paylaştı.

MHP DE 14 MAYIS’A SICAK BAKIYOR

Gazeteci Fuat Uğur ise canlı yayında MHP'li bir vekille yaptığı görüşmesini aktardı. Uğur, MHP'nin de 14 Mayıs'a sıcak baktığını söyledi. Uğur, siyasi partilerin kendilerini 14 Mayıs'a göre hazırlaması gerektiğini belirtti.



