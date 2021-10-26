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  4. Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu! Arınç'tan açıklama geldi

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu! Arınç'tan açıklama geldi

26.10.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'ya yönelik "Sorosçu" suçlamasının ardından geçen yıl katıldığı bir televizyon programındaki "Soros o zaman baş tacımızdı" sözleri tekrar gündeme gelen Bülent Arınç yeni bir açıklama yaptı. Arınç sosyal medyadan paylaştığı mesajında, sarf ettiği ifadelerin kimseyi suçlama mahiyeti taşımadığını sadece yaşanmışlığı aktardığını belirtti. Arınç ayrıca konunun tek muhatabının da kendisi olmadığını belirtti.

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu! Arınç'tan açıklama geldi

Bülent Arınç'ın bir yıl önce TV5'te katıldığı bir programda söylediği sözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'ya yönelik "Sorosçu" suçlamasının ardından yeniden gündeme geldi.

"KENDİMİZE SAYGIMIZ OLMALI" DEMİŞTİ

Arınç katıldığı programda, "O zaman baş tacı ettiğimiz şu anda da bir yerlerde başı olan bir insanın 'vay Sorosçu' diyerek bir kısım insanların suçlanması yanlış. Kendimize bir saygımız olmalı" demişti. Programın tekrar gündeme gelmesinin ardından Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

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"TEK MUHATABI BEN DEĞİLİM"

Programın bir yıl önce kaydedildiğini hatırlatan Arınç, açıklamasında sarf ettiği ifadelerin hiç kimseye cevap mahiyeti taşımadığını belirterek şunları söyledi:

"Programın yayınlandığı dönemde gündem olmayan bu ifadelerin bugün kasıtlı olarak kamuoyuna yeniden servis edilmesi manidardır. Ne kimseyi suçlama ne de kimseyi aklama çabası içerisindeyim. Sadece bir yaşanmışlığı aktardım. O programda da ifade ettiğim gibi iktidarımızın ilk döneminde TESEV'in yaptığı araştırmaları göz önünde bulundurur; temsilcileri ile görüşür, fikirlerini de muteber olarak değerlendirirdik. Nitekim Açık Toplum Enstitüsü'nün o dönemki Danışma Kurulu Başkanı Can Paker de programın ardından bana gönderdiği bir mesaj ile kendisi ve kurumu hakkında sarf ettiğim cümleleri onaylamış ve bana teşekkür etmiştir. Tüm bunlar bir kenara, bu konunun tek muhatabı ben değilim. O dönem ortaya koyduğumuz politikaların karar vericileri ve uygulayıcıları olarak tüm çalışma arkadaşlarım da bu durumun şahididir."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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