Erdoğan'ın teğmenler açıklaması gündem oldu! Özel'den yanıt: 'Milletimiz bunu unutmaz, vazgeçin'

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı. 21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Erdoğan, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" dedi.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Erdoğan'ın bu açıklamasına CHP Genel Başkanı Özel'den açıklama geldi. Teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınadığını ifade eden Özel, "Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez" dedi.

Özel açıklamasında şunları ifade etti:

"8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar.

Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum.

Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz.

Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir.

Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır.

Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez.

Vazgeçin!!!"