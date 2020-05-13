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Erdoğan’ın telefonla görüştüğü Mukadder Öksüz: Bugün sabaha kadar uyuyamadım

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 15:37 | Son Güncelleme

Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olmak için mektup yazıp yüzüğünü gönderen Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini telefonla aramasından dolayı hala heyecan içinde olduğunu belirterek, "Bugün sabaha kadar uyuyamadım" dedi. Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında bir mektup içerisinde yüzüğünü göndererek destek olan Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz’ün bu duyarlılığına devletin zirvesinden cevap gecikmedi.

Erdoğan’ın telefonla görüştüğü Mukadder Öksüz: Bugün sabaha kadar uyuyamadım

Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olmak için mektup yazıp yüzüğünü gönderen Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini telefonla aramasından dolayı hala heyecan içinde olduğunu belirterek, "Bugün sabaha kadar uyuyamadım" dedi.

Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında bir mektup içerisinde yüzüğünü göndererek destek olan Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz’ün bu duyarlılığına devletin zirvesinden cevap gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Mukadder Öksüz’e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Mukadder Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından hala heyecanını yenemedi. Öksüz, "Zaten benim amacım da bu kampanyada maddi değeri fazla olmasa da ama bizim insanlığımız ve Türkiye olarak daima milletimizin, vatanımızın arkasında olduğunu bilmesi için yani arkasında bizlerin olduğunu bilmesi için ona bu mektubu gönderdim ben. Bu hayrımı yaptım. Ben bunların bilinmesini zaten istemiyordum da. Kendisine çok teşekkür ederim, hala onun aradığının heyecanındayım. Bugün sabaha kadar hiç uyumadım. İftar vaktine az bir vakit kalmıştı. Telefon çaldı, daha önce çalmış duymamışım. Çaldı, Cumhurbaşkanımız sizinle görüşmek istiyor dedi. Acaba birisi bir şaka mı yapıyor falan dedim. Cumhurbaşkanımızın arayacağını tahmin etmiyordum. Kendisi dedi ki; siz kadirşinaslık yaptınız, ben sizi aramayayım mı? Gerçekte kadirşinas olan kendisi. Bir yüzük için kendi vatandaşını arayan, onun yüreğine dokunan bir Cumhurbaşkanımız var. Böyle güzel bir insan var. Biz her zaman onun, vatanımızın arkasındayız. Onun sesini duyduğum zaman kalbim pır pır oluyor, heyecanımdan, sabaha kadar diyorum ya bugün uyumadım. Kendisi o kadar sorumluluk, yükün altında. Bizim sıkıntımızı, dünyanın yükünü çekiyor. İçimizdeki, dışımızdaki düşmanlarla uğraşıyor. Kendisi lütfetmiş, o saatte o kadar işinin gücünün arkasında beni aradı. Bu benim için çok güzel bir şey. Bunu kelimelerle ifade etmek çok güzel bir şey" dedi.

(İHA)

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