Erdoğan'ın tepki gösterdiği 'İsmet İnönü fotoğrafı'nın hikayesi

Türkiye iki gündür 56 yıl önce çekilen bir fotoğraf karesini konuşuyor. Tartışmayı başlatan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri… Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında partililere hitap ederken 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün bir fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafta, İnönü'nün elinde Amerikan bayrağı görünüyor. Erdoğan, bu fotoğraf üzerinden İnönü ve CHP'yi eleştirerek “Bunların geçmişi hep böyle” dedi. Bu açıklamalara CHP.'den çok sert tepkiler gelirken, fotoğrafın hikayesi de ortaya çıktı.
ABD'YE MEYDAN OKUMUŞTU!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf; 26 Ağustos 1962 tarihinde Ankara'da çekildi. İsmet İnönü, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Lyndon B. Johnson ile üstü açık bir arabayla halkı selamladı. O sırada her ikisinin elinde, Türk ve Amerikan bayrakları vardı. AK Partililerin tepki gösterdiği fotoğraf da o sırada çekildi. Aradan 2 yıl geçti… 1964'te Johnson ABD Başkanı seçildi. Ardından İsmet İnönü'ye, Kıbrıs harekatından vazgeçilmesi için tehdit içerikli bir mektup yazdı. İnönü, ABD Başkanı'nın mektubuna çok sert bir cevap verdi. İnönü, ABD'ye şu sözlerle meydan okudu: “Yeni şartlarla yeni bir dünya kurulur. Türkiye de bu dünyada yerini bulur.”
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanışında konuşmuştu.Milli Mücadele kahramanı İsmet İnönü'nün ABD bayrağı ile olan fotoğrafını gösteren Erdoğan, şöyle demişti:
“İşte görüyorsunuz, elindeki bayrağa dikkat edin Türk Bayrağı değil. Elindeki bayrak Amerika bayrağı. Bu da İnönü. Bunların geçmişi böyle. Dün neydi ki bugün ne olacak? Yaptıkları iş bu. Bunu elinde niye taşıyor? Bu bir teşekkürname, bunun için taşıyor. 8 şehidimizin olduğunda bunun sorumlusu kimler, PKK değil mi? Peki onun perde arkasında kimler, HDP değil mi, CHP değil mi?”
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