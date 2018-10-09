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Erdoğan'ın tepki gösterdiği 'İsmet İnönü fotoğrafı'nın hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 08:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Elindeki bayrağa dikkat edin Türk Bayrağı değil. Elindeki bayrak Amerika bayrağı. Bu da İnönü. Bunların geçmişi böyle." diyerek tepki gösterdiği, İsmet İnönü'nün 1962’de Ankara’da ABD Başkan Yardımcısı Johnson’ın ziyaretinde çekildiği öğrenildi.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği 'İsmet İnönü fotoğrafı'nın hikayesi

Türkiye iki gündür 56 yıl önce çekilen bir fotoğraf karesini konuşuyor. Tartışmayı başlatan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri… Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında partililere hitap ederken 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün bir fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafta, İnönü'nün elinde Amerikan bayrağı görünüyor. Erdoğan, bu fotoğraf üzerinden İnönü ve CHP'yi eleştirerek “Bunların geçmişi hep böyle” dedi. Bu açıklamalara CHP.'den çok sert tepkiler gelirken, fotoğrafın hikayesi de ortaya çıktı.

ABD'YE MEYDAN OKUMUŞTU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf; 26 Ağustos 1962 tarihinde Ankara'da çekildi. İsmet İnönü, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Lyndon B. Johnson ile üstü açık bir arabayla halkı selamladı. O sırada her ikisinin elinde, Türk ve Amerikan bayrakları vardı. AK Partililerin tepki gösterdiği fotoğraf da o sırada çekildi. Aradan 2 yıl geçti… 1964'te Johnson ABD Başkanı seçildi. Ardından İsmet İnönü'ye, Kıbrıs harekatından vazgeçilmesi için tehdit içerikli bir mektup yazdı. İnönü, ABD Başkanı'nın mektubuna çok sert bir cevap verdi. İnönü, ABD'ye şu sözlerle meydan okudu: “Yeni şartlarla yeni bir dünya kurulur. Türkiye de bu dünyada yerini bulur.”

Erdoğan'ın tepki gösterdiği 'İsmet İnönü fotoğrafı'nın hikayesi

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanışında konuşmuştu.Milli Mücadele kahramanı İsmet İnönü'nün ABD bayrağı ile olan fotoğrafını gösteren Erdoğan, şöyle demişti:

“İşte görüyorsunuz, elindeki bayrağa dikkat edin Türk Bayrağı değil. Elindeki bayrak Amerika bayrağı. Bu da İnönü. Bunların geçmişi böyle. Dün neydi ki bugün ne olacak? Yaptıkları iş bu. Bunu elinde niye taşıyor? Bu bir teşekkürname, bunun için taşıyor. 8 şehidimizin olduğunda bunun sorumlusu kimler, PKK değil mi? Peki onun perde arkasında kimler, HDP değil mi, CHP değil mi?”

ismet inonu

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Anahtar Kelimeler:
İsmet İnönü ABD erdoğan Lyndon B. Johnson

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
SÜREKLİ ALLAH DİYEN İNSANLAR NEDEN BU KADAR YALAN SÖYLEYEBİLİRLER NEDEN BU KADAR İFTİRACI OLABİLİRLER ANLAMIŞ DEĞİLİM.....BİR CHP Lİ DEĞİLİM ALLAH DA ETMESİN AMA OLMAYAN ŞEYLERİ DE VAR GİBİ GÖSTERMEK DOĞRU DEĞİL AÇIKCASI....İNÖNÜNÜN ANLAŞMALAR BANDINDA BU ÜLKEYE ZARARI DOKUNAN YAPTIRIMLARI OLMUŞMUDUR, OLMUŞTUR BİZE ANLATINLAR KADARIYLA AMA İFTİRAYA DA GEREK YOK.....HALK ZATEN KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR, BU TÜR KONUŞMALARIN NETİCESİDE DÜŞÜNÜLMELİ BENCE, DEMEK Kİ NEYMİŞ BAYRAK SALLAMASI BÖYLE DEĞİLMİŞ, İYİ ARAŞTIRILMASI GEREKİRMİŞ DANIŞMANLARIMIZA DA FAZLA GÜVENMEMEK GEREK BENCE...
insan birşey söylerken bir bakar doğrumudur değilmidir..yine danışmanlarınız fikir danıştığınız insalar sizi kandırmış Mr. Erdoğan..Ticarette bir kural vardır rakibinin ürünlerini asla kötüleme bu sana zarar verir bu olayda bunun siyasi tarafı..siz chpyi kötüledikçe aslında kendinize zarar veriyorsunuz..zamanında sizin için muhtar olamaz demişlerdi bence doğru demişler ismet paşanın elinde iki bayrak olduğunu göremeyenden bunun bir protokol gereği misafirperverlik anlamında olduğunu anlayamayandan muhtarda olmaz çırakta..gel gelelim amerikan dostlarınız sizi Türkiyeye cumhurbaşkanı yaptı..
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