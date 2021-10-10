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  4. Erdoğan'ın toplantısı sonrası yaşanmıştı! Tartışma yaratan görüntülerle ilgili açıklama geldi

Erdoğan'ın toplantısı sonrası yaşanmıştı! Tartışma yaratan görüntülerle ilgili açıklama geldi

10.10.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sosyal medyada vatandaşların "polislerden artan kumanyaları topluyor" demesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü’nün çektiği görüntülerde vatandaşların üzerlerinden yiyecek içeceklerin güvenlik tedbiri amacıyla alındığı, çıkışta ise kendilerine ait olanları aldıkları görüldü.

Erdoğan'ın toplantısı sonrası yaşanmıştı! Tartışma yaratan görüntülerle ilgili açıklama geldi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı açılış programında, alana gelen vatandaşların üzerlerinde bulunan yiyecek ve içecekler alınmadı. Vatandaşlar açılış töreninin yapıldığı alandan çıktıktan sonra içeri alınmayan yiyecek ve içeceklerini çıkışta geri aldı.

"POLİSLERİN ARTAN YİYECEKLERİNİ İNSANLAR TOPLUYOR"

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sosyal medyada, ”Erdoğan’ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez” açıklaması dikkat çekti.

KENDİLERİNDEN ALINAN YİYECEKLERİN İADE EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Açıklamanın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, törenin yapıldığı alana giren vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerin alındığı görüntüyü ardından program sonunda çıktıkları sırada kendilerinden alınan yiyecek ve içeceklerin verildiği görüntüyü paylaştı.

Paylaşılan görüntüyle birlikte, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sosyal medyada yaptığı açıklamayı yalandı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Tuncay Özkan Recep Tayyip Erdoğan CHP
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