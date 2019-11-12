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Erdoğan’ın Washington ziyaretinin ayrıntıları belli oldu

12.11.2019 09:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12-13 Kasım’daki Washington ziyaretinin ayrıntıları belli oldu.

Erdoğan’ın Washington ziyaretinin ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan’ın ABD’ye yapacağı çalışma ziyaretindeki görüşmelerde Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle ele alınacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, temaslar kapsamında “Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eş güdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacağı” belirtildi.

Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’daki görüşmelerin ardından Beyaz Saray’da ABD saatiyle öğleden sonra 15.10’da basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, ABD Ticaret Odası, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısı'nda işadamlarına hitap edecek.

Erdoğan’ın Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret ederek Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle de buluşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
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