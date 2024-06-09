Erdoğan'ın yanıtı Bahar-Nihal Candan'ın kardeşini sevindirdi! Sahnede koşa koşa sarılmıştı: "Gözümün içine bakarak tek tek dinledi"

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla Türkiye'nin gündeminde. Kasım ayında gözaltına alınıp cezaevine gönderilen kardeşlerden Nihal Candan tahliye edilmişti. İçerideki ablası Bahar Candan'ın günlerdir acilde olduğunu söyleyip son durumunu anlatan kardeşi Zeynep Su Candan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu da açıkladı.



Bahar-Nihal Candan kardeşler

SAHNEDE ERDOĞAN'A SARILIP ELİNİ ÖPTÜ

Cuma günü İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen programla 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' tanıtıldı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir öğrenciyle sarıldı. O öğrencinin Bahar-Nihal Candan kardeşlerin kardeşi Zeynep Su Candan olduğu ortaya çıktı.

KARDEŞ CANDAN ANLATTI: "BAHAR GÜNLERDİR ACİLDE YATIYOR"

"Onlar devletimize yanlış yapmadı. Hesaplarında para giriş çıkışı yok. Sadece havada kalan birkaç yalan ifadeyle ablalarım aylarca içeride tutuldu. Ailecek mağduruz, ablamın kocası da ilgilenmedi. Biz ailecek gücümüzü toplayıp ablalarıma yedi ay boyunca yardım ettik. Nihal bu durumu kaldırmadı, içerdeyken tek yaptığı şey duş alıp namaz kılmak olduğu için yemek yemedi, 28 kiloya kadar düştü. Ölümden döndü. Çok şükür kilosunu yükselttik, anneannem bakıyor ona. Sonra tahliye edildi ama henüz beraat kararı çıkmadı. Şimdi Bahar içerde. Bahar da günlerdir acilde yatıyor.

"BİZ HAYATININ MERKEZİNE DEVLETİ KOYMUŞ BİR AİLEYİZ"

İddianamede hiçbir somut delil yok. Ben savcılarıma, devletime sonsuz saygı içerisindeyim. İnsana yanlış yapar, yalan söylersin kalp kırarsın ama devlete yanlış yapılmaz. Benim babam bir devlet üniversitesinde dekan, annem sınıf öğretmeni. Anneannem, dedem devlette öğretmenlik yaptı. Yani biz hayatının merkezine devleti koymuş bir aileyiz. Bütün bunlara rağmen devlete yanlış yapmakla suçladılar. Ablam şu anda ölümün kıyısında. Benim annem ve babam onu yetiştirmek için o kadar emek verdi. Ama o şimdi içerde ölmek üzere. Ben çok korkuyorum.

"GÖZÜMÜN İÇİNE BAKARAK TEK TEK DİNLEDİ"

Bütün bunları Cumhurbaşkanı’mıza anlattım. Gözümün içine bakarak, tek tek dinledi. Çok teşekkür ederim. Elinden geleni yapacağını söyleyerek 'Arkadaşlarımız bakacak, yapılacak bir şey varsa' dedi. Çok çok mutluyum. Sonra başka bir başka arkadaşına yönlendirdi. O da bütün bunları dinledi, o da ilgileneceğini söyledi. Devletimi, savcımı çok seviyorum. İyi ki var Cumhurbaşkanımız, Allah başımızdan eksik etmesin. Bütün bu süreç eğitimimi sekteye uğratıyor. Not ortalamam geçen sene 90’ın üzerindeyken, bu yıl düştü. Şimdi ortalamam yerlerde. Annem ‘Cumhurbaşkanı’mıza bu perişanlığımızı anlatmazsan hakkımı helal etmem’ dedi. Çünkü biz ailecek çok zor durumdayız."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





