Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı olduktan sonra sosyal medya esaplarını kapatan Mariam Kavakçı'nın hayatını merak edenlerse hesaplarından yaptığı paylaşımlarına baktı.

İşte Mariam Kavakçı sosyal medya hesabından paylaştığı hayatı...

Merve Kavakçı Fazilet Partisi'nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2 Mayıs 1999'da TBMM'de ant içme törenine başörtülü gelince Meclis'ten çıkartılmış ve günlerce konuşulmuştu. Nazlı Ilıcak'la birlikte Meclis'e gelen Kavakçı dönemin başbakanı Bülent Ecevit tarafından 'bu kadına haddini bildirin' denilerek dışarı çıkarılmış ve vekilliği düşürülmüştü. Kavakçı o olaydan sonra ABD'ye yerleşmiş ve orada hayatına devam etmişti.

Merve Kavakçı ismi bugünlerde yine gündemde ama bu kez kızı Mariam Kavakçı'yla...

Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a danışman olarak atandı. Haberin duyurulmasının ardından herkes Mariam Kavakçı'nın kim olduğunu merak etmeye başladı. İşte Merve Kavakçı'ın kızı Mariam Kavakçı...

1999’da TBMM’de yaşanan başörtüsü kriziyle tanınan Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayınlanan genelge ile göreve getirilen Mariam Kavakçı, 1999’da TBMM’de yaşanan başörtüsü krizi sırasında tanınan ve bir süre önce Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’nın kızı...

BDDK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı. Mariam Kavakçı da Cumhurbaşkanı danışmanı oldu.

MARİAM KAVAKÇI KİMDİR? Medyada ‘konuşma dili patoloğu’ ve ‘iş kadını’ olarak tanıtılıyor. Kavakçı’nın araştırma alanları arasında dil işlemenin nörobiyolojik yönleri, motor-dil etkileşimleri, dil bozuklukları ve bunların genomik özellikleri bulunduğu ve 2017 yılında, Texas Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri ve Bozuklukları bölümünde yüksek lisans yaptığı belirtiliyor.

YAPILAN DİĞER ATAMALAR Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına; Ahmet Minder, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Mariam Kavakcı ve Serkan Taranoğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıkları, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıları, Diyanet İşleri, Strateji ve Bütçe Başkanlıkları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Adli Tıp Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.