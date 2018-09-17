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Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 16:38 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Emiri'nin Cumhurbaşkanlığına hediye ettiğini açıkladığı VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçağıyla ilgili "Bu ülkenin paraya ihtiyacı varsa, 'Gelmiştir satıyorum, parasını krize karşı kullanıyorum' diyen bir iktidara ihtiyacımız var" dedi.

Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

CHP Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'ye, kentte açıklamalarda bulundu.

"Kimileri kendisine uçan, kaçan her yerde saray yapmakla meşgul. Bir kışlık yetmiyor, yazlık ekleniyor. Yazlık yetmiyor, uçanı ekleniyor" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Katar Emiri tarafından hediye edilen süper lüks uçağı eleştiren Böke, şunları kaydetti:

"SATIP PARASINI KRİZE KARŞI KULLAN"

"Öte yanda, 'Tahta kurularıyla uyumaya beni mahkum etme' diye çığlık atan işçilerin olduğu Türkiye'den bahsediyoruz. Bir yanda yüzde 96 sapmayla yolcu garantisi verilmiş rantçı sermaye var. Bir yanda 'Bugün işe gidiyorum ama ölmeden gidebilecek miyim' endişesi duyan yüz binlerce, milyonlarca emekçi var. Bir yanda ejder meyveli içeceklerle sarayda kahkaha atanlar var. Öte yanda 'Acaba bugün maaşımı alabilir miyim? Çocuklarıma sofraya bir ekmek koyabilir miyim?' endişesi duyan milyonlarca emekçi var. Aslında bu tablo, krizin niye ortaya çıktığını çok net ortaya koyuyor. Toplumun yüzde 1'i, yüzde 99'u yok sayarak kendisini zengin etmeyi hedefleyen bir siyasi anlayışın sonucunu yaşıyoruz."

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Selin Sayek Böke uçak erdoğan Katar lüks

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