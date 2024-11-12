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Erdoğan'ın yeniden adaylığı için 'formül' belirlendi! Bahçeli çağrı yapmıştı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.11.2024 07:40
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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, “Erdoğan 3. defa aday olsun” teklifini değerlendiren AK Parti kurmayları, “Anayasa değişikliği zor” derken, masadaki en güçlü formülü belirledi.

Erdoğan'ın yeniden adaylığı için 'formül' belirlendi! Bahçeli çağrı yapmıştı

Muhalefetin erken seçim çağrıları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa aday olmasının yolunun açılmasına yönelik tartışmalar AK Parti’de de gündem maddesi oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçeli’nin açıklaması için AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile henüz kapsamlı bir değerlendirme yapılmadı. Ancak, parti yöneticileri ve milletvekilleri kendi aralarında Bahçeli’nin açıklamalarıyla ilgili görüşlerini dile getiriyor.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN FORMÜL BELİRLENDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; AK Parti’de Bahçeli’nin açıklamaları konusunda “Mevcut durumda zaten bunun iki yolu var. Biri anayasa değişikliği, diğeri de Meclis’in seçim kararı alması. Anayasa değişikliğine sayımız yetmiyor, Meclis’in seçim kararı almasında da muhalefetin desteği gerekiyor. Anayasa ihtimali, Meclis’in seçim kararı alması ihtimalinden daha zor. Ancak Meclis’in seçim kararı alarak seçime gidilmesi formülü üzerinde durabiliriz. Çünkü o gün geldiğinde, muhalefet ‘seçimden kaçıyor’ görüntüsü vermek istemez. Şu anda 2028’den önce bir seçim kesinlikle gündemde değil. Meclis’ten seçim kararı alınacaksa, bunu 2027’de tartışmaya başlayabiliriz” değerlendirmesi yapılıyor.

afaf

ERDOĞAN'DAN 'ADAYLIK' MESAJI

Öte yandan “Rabb’im ömür milletimiz de onay verdikçe Türkiye’ye hizmete devam edeceğiz” diyerek Bahçeli’ye teşekkür eden Erdoğan’ın da üçüncü defa aday olmak istediğine yönelik bugüne kadarki ‘en net açıklama’ olarak nitelendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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