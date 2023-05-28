Erdoğan'ın zaferi sonrası Sinan Oğan paylaştı! "Yeni dönem başlıyor! Plana sadık kalanlar..."

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün yeniden sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle oy sayımına geçilirken, sandıkların yüzde 100'üne yakını açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonuçlarıyla birlikte Sinan Oğan'dan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İlk turda ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 5,17 oy alan ve ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı alan Oğan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

SİNAN OĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Oğan, yaptığı açıklamada "Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur." ifadelerine yer verdi.

"SEÇMEN, HEVESLERİNİ KURSAĞINDA BIRAKMIŞ"

Hakkında yapılan eleştirilere de tepki gösteren Oğan "Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir." diye yazdı.

Oğan'ın paylaşımı şöyle;

"Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye’nin istikrarı yönünde oyunu kullamıştır. Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir.

"PLANA SADIK KALANLARA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Buradan PLANA SADIK KALan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur."