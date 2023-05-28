HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Erdoğan'ın zaferi sonrası Sinan Oğan paylaştı! "Yeni dönem başlıyor! Plana sadık kalanlar..."

Erdoğan'ın zaferi sonrası Sinan Oğan paylaştı! "Yeni dönem başlıyor! Plana sadık kalanlar..."

28.05.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'dan, sonuçların açıklanmasının ardından ilk açıklama geldi. Oğan yaptığı açıklamada "Buradan plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın zaferi sonrası Sinan Oğan paylaştı! "Yeni dönem başlıyor! Plana sadık kalanlar..."

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün yeniden sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle oy sayımına geçilirken, sandıkların yüzde 100'üne yakını açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonuçlarıyla birlikte Sinan Oğan'dan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İlk turda ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 5,17 oy alan ve ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı alan Oğan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

SİNAN OĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Oğan, yaptığı açıklamada "Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur." ifadelerine yer verdi.

"SEÇMEN, HEVESLERİNİ KURSAĞINDA BIRAKMIŞ"

Hakkında yapılan eleştirilere de tepki gösteren Oğan "Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir." diye yazdı.

jhklhl

Oğan'ın paylaşımı şöyle;

"Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye’nin istikrarı yönünde oyunu kullamıştır. Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir.

"PLANA SADIK KALANLARA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Buradan PLANA SADIK KALan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur."

HGJKGHKL

İlginizi Çekebilir

YSK'dan ilk açıklama! "Şu ana kadar..."

YSK'dan ilk açıklama! "Şu ana kadar..."

 İşte deprem bölgesinden seçim sonuçları!

İşte deprem bölgesinden seçim sonuçları!

 İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun sandıklarından çıkan sonuç

İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun sandıklarından çıkan sonuç

 İstanbul'da seçim sonuçları belli olmaya başladı!

İstanbul'da seçim sonuçları belli olmaya başladı!

 Ankara'da Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar...

Ankara'da Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar...

 Son dakika | İzmir'den ilk seçim sonuçları geldi ! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte açılan sandıklardan güncel oy oranları...

Son dakika | İzmir'den ilk seçim sonuçları geldi ! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte açılan sandıklardan güncel oy oranları...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir tek o ilde oyun rengi değişti! İkinci turda geriye düştü... Hatay'da 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dikkat çektiBir tek o ilde oyun rengi değişti! İkinci turda geriye düştü... Hatay'da 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dikkat çekti
Seçim günü hava durumu nasıl?Seçim günü hava durumu nasıl?
Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli dakikalar!Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli dakikalar!
Anahtar Kelimeler:
seçim Recep Tayyip Erdoğan Sinan Oğan

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan 'seçim sonuçları' çağrısı!

YSK'dan 'seçim sonuçları' çağrısı!

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Faik Öztrak seçimlerle ilgili saat 19.00'u işaret etmişti! Açıklama geldi: 'Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var'uçlara göre nefes nefese bir yarış var

Faik Öztrak seçimlerle ilgili saat 19.00'u işaret etmişti! Açıklama geldi: 'Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var'uçlara göre nefes nefese bir yarış var

Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

İlginizi Çekebilir

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.