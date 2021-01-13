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Erdoğan'ın ziyareti sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhur ittifakı mesajı

13.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Erdoğan'ın ziyareti sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhur ittifakı mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin, "Bir diyalog kurulmuş, bir adım atılmış, bir ziyarette bulunulmuş, bunu ne çok küçümsemeye ne de abartmaya gerek var." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği ve canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu, toplantının başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının dokuzuncu yılı nedeniyle rahmetle andı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ASİLTÜRK'Ü ZİYARETİ

Her zaman ülkenin refahını ve huzurunu öncelediklerini belirten Karamollaoğlu, Türkiye'nin sorunlarının diyalog yoluyla çözülebileceğini, bu nedenle sorunların çözümü için muhatap ayrımı yapmadıklarını söyledi. Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her görüşten, her siyasi partiden ve her anlayıştan insanlarla ülkemizin sorunlarını görüşmeye ve çözüm yolları aramaya bundan sonra da devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin ve milletimizin derdini, sıkıntısını iyi biliyoruz. Ülkemizin ve tüm insanlığın yaşadığı acıları ta kalbimizde hissediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının, Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asiltürk Bey'i ziyaretini de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Bir diyalog kurulmuş, bir adım atılmış, bir ziyarette bulunulmuş, bunu ne çok küçümsemeye ne de abartmaya gerek var."

Ülkenin gerçek sorunlarını görmezden gelemeyeceklerini dile getiren Karamollaoğlu, işsiz sayısının "patlama noktasına" ulaştığını, hayat pahalılığının vatandaşların "canına tak ettiğini" ve insanların geçinemediğini savundu.

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'SİYASİ PARTİLER ARASI GÖRÜŞMELERDEN YANAYIZ'

Karamollaoğlu, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Asiltürk'ü ziyaretinin ardından Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'yla anılmaya başlandığına" ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

ada

"Kimsenin düşüncesine, fikrine, sözüne ket vuracak halimiz yok. Herkes istediği gibi yorumlar. Türkiye'de siyasi partiler arasında, farklı görüşe sahip topluluklar arasında mutlaka benzer görüşmelerin yapılmasından yanayız. Bunu da bu kapsamda değerlendiriyoruz. Böyle bir adımın atılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Garipsemiyorum da ama bu ittifak manasına, bilmem hemen kararlar verilmiş, bilmem neler olacakmış, bunlar, medyada zaten herkesin kafası bu gibi noktalara gelince bayağı hızlı çalışıyor. Suni gündem oluşturmak bizim Türkiye'de düşünür geçinenlerin bir numaralı becerisi. Onu iyi yapıyorlar ama o bir netice doğurmaz. Onu ifade edeyim."

WHATSAPP'IN GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

WhatsApp'ın geçen hafta kullanıcılarına şart koştuğu sözleşmeye değinen Karamollaoğlu, "Teknoloji şirketlerinin, bireylerin verilerini depolaması ve bu verileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanması, yeri geldiğinde istihbarat örgütleriyle ve ticari emellerle bu bilgilerin kullanılması endişe vericidir." diye konuştu.

Karamollaoğlu, geleceğe dair insan fıtratına uygun, "insanı insanın kurdu değil, dostu gören bir sosyal düzen" inşa etmenin herkesin görevi olduğunu, kapitalizmin insanı her haliyle bir meta olarak gören yaklaşımının insanlığa fayda vermeyeceğini kaydetti.

(AA)

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