Erdoğan'ın ziyareti sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhur ittifakı mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği ve canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu, toplantının başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının dokuzuncu yılı nedeniyle rahmetle andı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ASİLTÜRK'Ü ZİYARETİ

Her zaman ülkenin refahını ve huzurunu öncelediklerini belirten Karamollaoğlu, Türkiye'nin sorunlarının diyalog yoluyla çözülebileceğini, bu nedenle sorunların çözümü için muhatap ayrımı yapmadıklarını söyledi. Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her görüşten, her siyasi partiden ve her anlayıştan insanlarla ülkemizin sorunlarını görüşmeye ve çözüm yolları aramaya bundan sonra da devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin ve milletimizin derdini, sıkıntısını iyi biliyoruz. Ülkemizin ve tüm insanlığın yaşadığı acıları ta kalbimizde hissediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının, Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asiltürk Bey'i ziyaretini de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Bir diyalog kurulmuş, bir adım atılmış, bir ziyarette bulunulmuş, bunu ne çok küçümsemeye ne de abartmaya gerek var."