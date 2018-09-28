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Erdoğan’ın ziyaretinde Can Dündar krizi

28.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Merkel'le yapacağı basın toplantısına akredite olması krize yol açtı. Can Dündar'ın Erdoğan ve Merkel'in ortak basın toplantısına katılması halinde, Erdoğan'ın basın toplantısını iptal edebileceği söyleniyor. Gazeteci Dündar geçen hafta başında yaptığı açıklamada Erdoğan'a tutuklu gazetecilerle ilgili soru sormak istediğini söylemişti.

Erdoğan’ın ziyaretinde Can Dündar krizi

Berlin’de bugün resmi temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar ile ilgili kriz çıktı. Can Dündar’a Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan’ın yapacağı basın toplantısı için akreditasyon verilmesi diplomatik gerilime yol açtı.

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar'ın Erdoğan'ın Merkel'le yapacağı basın toplantısına akredite olması ve Erdoğan'a soru soracağını açıklaması iki ülke arasında krize yol açtı. Federal Basın Dairesi’nin (BPA) Dündar’ın akreditasyon talebine onay vermesine Türk heyetinin tepki gösterdiği, Alman tarafının ise geri adım atmak istememesi üzerine tansiyonun tırmandığı öğrenildi.

Türk heyetin Alman makamlarına, Dündar’ın ortak basın toplantısına alınması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın toplantısını iptal etmeyi tercih edebileceğini ilettiği belirtildi.

Dündar, Alman haber ajansı dpa’ya verdiği mülakatta Erdoğan'ın ziyareti sırasında Başbakan Merkel ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında Erdoğan'a soru sormayı planladığını söylemişti.

Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediğini" sormak istediğini belirterek, bu kişilerin "terörist değil gazeteci" olduklarını kolayca kanıtlayabileceğini ifade etmişti.

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Can Dündar erdoğan Almanya merkel Kriz akreditasyon

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
reis bunun gibi vatan haininden korkmaz azının payını verir
Erdoğan kaçmamalı,korkmamalı sorulara cevap vermeli
KORKU BİR GÜN TECELLİ EDER...
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